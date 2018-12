Setién: “Una final no es pero lo afrontamos con deseo de ganar"

Publicado 28/11/2018 19:41:33 CET

El entrenador del Real Betis Balompié, Quique Setién, ha señalado este miércoles que no se toma el partido contra Olympiacos en el Benito Villamarín, correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga Europa, como una final sino como la oportunidad de ganar y lograr el pase a los dieciseisavos de final.

"Para mí todos son partidos importantes y tratamos de salir a ganar. Una final no es porque tendríamos otra opción en Dudelange, pero es importante porque nos permitirá afrontar el último partido con más tranquilidad y sin depender de nadie", comentó en rueda de prensa.

Así, afrontan este duelo, tras empatar sin goles en Atenas, con la intención de ganar para sellar el pase. "Lo afrontamos con el deseo de sumar los tres puntos y poder clasificarnos como primeros, sin esperar al último partido", manifestó al respecto.

"Yo me preocupo del partido, confío en que la gente apoye al equipo, que sea la afición del Betis que es, que nos ayude a ganar los partidos. Luego pasará lo que tenga que pasar", aseveró.

Sobre el rival, apuntó que espera al mejor Olympiacos posible ya que se juegan la clasificación. "Es posible que entiendan que su situación, al estar por debajo, va a depender exclusivamente de ellos y que están ante la última oportunidad para clasificarse. Espero al mejor Olympiacos, allí nos comprometió bastante en algunas facetas y lo hará aquí", argumentó.

"Lleva siete partidos sin perder, con jugadores inspirados, quizá en la ida les cogimos un poco descolocados, no sé si nos conocían, pero fuimos superiores. No sé si van a ser atrevidos o conservadores, pero estamos preparados para lo que nos llegue, espero al mejor Olympiacos", arremetió.

Para intentar ganar contará, entre otras armas, con un Giovani Lo Celso en buen momento. "Entiende el juego, defiende bien, tiene muchas cosas positivas y nos está dando mucho. Es joven y tiene capacidad para progresar y hacerlo mejor, con más continuidad. Ama el juego, disfruta de este deporte, y para nosotros es un lujo poderle tener", destacó.

Tampoco está preocupado por la última mala racha de resultados, con una victoria en cuatro partidos. "No estoy especialmente preocupado. Es verdad que la frustración del resultado es grande cuando uno no gana. Pero el otro día hicimos un buen partido, las sensaciones que me transmite el equipo no veo una señal como para pensar que el equipo está mal o que pueda haber una crisis", señaló sobre la derrota en Villarreal (2-1).

"Las ocasiones se crean y es algo subjetivo. El otro día llegamos seis o siete veces a línea de fondo. Te lo aseguro que es un dato analizado. Tenemos cosas a mejorar pero en eso, nuestros dos carrileros seguramente son los dos más ofensivos de LaLiga y que más llegan a centrar, luego hay que precisarlo y rematarlo", apeló.

Por último, comentó que no es "de poner notas". "Suelo ver las cosas con cierta perspectiva, el equipo en general ha estado a un nivel bastante alto, hemos mejorado cosas respecto al año pasado y vamos progresando. Creo que somos mejor equipo que el año pasado, nos quedan cosas por mejorar y es lo que hacemos todos los días", aseguró.