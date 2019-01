Setién: "No estamos en ese momento de pesimismo en que está el Espanyol"

Publicado 23/01/2019 18:57:10 CET

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Betis, Quique Setién, ha negado este miércoles que sus pupilos estén "en ese momento de pesimismo" donde sí están los futbolistas del RCD Espanyol, equipo con una malísima racha liguera e inminente rival de los béticos en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey.

"Nosotros queremos ganar el partido y, en la medida de lo posible, resolver parte de la eliminatoria para venir al partido de vuelta con opciones más claras", aseguró Setién en rueda de prensa. "No estamos en ese momento de pesimismo en que están ellos", añadió al respecto.

"Ilusiona a la afición, nos ilusiona a nosotros y trataremos de superar la eliminatoria, aunque en este partido evidentemente no va a quedar resuelta", comentó el técnico. "Ahora, cada vez los compromisos van a ser mas serios. Ojalá que nos vaya bien y pasemos", agregó.

"Las circunstancias por las que atraviesa el Espanyol no son muy optimistas si añadimos las lesiones que tienen a los resultados, que no les está yendo bien. Seguramente no están en su mejor situación, pero creo que es un buen equipo. Me gusta cómo plantea Rubi los partidos y he visto jugar al Espanyol muy bien esta temporada", analizó.

Por otra parte, salió al paso de los rumores que lo sitúan como candidato a entrenar al FC Barcelona. "A mí no me ha llamado absolutamente nadie del Barcelona, absolutamente nadie", reiteró antes de elogiar a Kevin-Prince Boateng, reciente fichaje culé y exjugador de la UD Las Palmas a las órdenes del propio Setién.

"El tiempo que estuvo con nosotros, Kevin nos dio muchísimas cosas, aportó muchísimas cosas al equipo. Es un jugador comprometido y creo que ha hecho un buen fichaje el FC Barcelona", concluyó el técnico de los verdiblancos.