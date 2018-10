Setién: "No veo al Levante hundido, veo a un equipo comprometido y a jugadores responsabilizados"

Publicado 24/02/2018 16:30:46 CET

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Betis Balompié, Quique Setién, quitó importancia a los malos resultados de su rival de este lunes en el Ciutat de València (21.00 horas), el Levante UD, afirmando que ve a un equipo "comprometido, a jugadores responsabilizados" y que no considera que esté el cuadro granota "hundido".

"Es verdad que ahora los resultados no le están acompañando, pero veo al equipo comprometido, a jugadores responsabilizados. Chavales con ganas de salir de esta situación. No veo un equipo hundido ni resquebrajado. Hace dos semanas perdió el derbi y no lo mereció", afirmó el entrenador bético en rueda de prensa.

Además, aprovechó para elogiar a su homólogo en el banquillo del Levante, Juan Ramón López Muñiz. Para Setién, Muñiz realizó un buen trabajo al frente del banquillo del equipo valenciano y se alegró de que continúe en la capital del Turia.

"No sé cuál es la situación. Me alegro de que Muñiz siga en el Levante y me hubiera encantado que Cristóbal siguiera en el Dépor. Las circunstancias son las que son, sabemos como funciona el fútbol. Me alegro de que Muñiz siga. Creo que ha hecho un buen trabajo, lleva haciéndolo un tiempo", manifestó.

Por otra parte, el preparador cántabro valoró las opciones verdiblancas para entrar en competiciones europeas. "Yo, el objetivo, teniendo en cuenta que quedan muchos partidos y sin saber lo que pueden hacer el resto de los equipos... Aunque vaya muy bien la semana no plantearía nada más que seguir sumando puntos, que es lo que tenemos que hacer", indicó.

"Si pudiéramos decir, y todo el mundo fuera consciente de que, si no lo conseguimos, que no va a pasar nada y que la gente no se va frustrar ni cabrear porque no vamos a Europa, creo que gratuito hablar. Hablar es muy fácil, la realidad es otra. Esto, hay gente que lo podría considerar como falta de ambición y no es así, no debería ser así", afirmó.

En este sentido, aseguró que él mismo es "el más ambicioso de todos". "A todos los jugadores les encantaría jugar en Europa el año que viene, a mí también. La realidad es que no sabemos si podremos dar ese paso. Hay muchas cosas más importantes que esa todavía", manifestó.

Por otra parte, Setién habló de la semana de su equipo y cómo prepararon el encuentro frente al Levante. "Se ha hecho un poco más corta porque ya habíamos contemplado dos días de descanso después del partido con el Madrid porque sabíamos que iba a ser una semana intensa con los tres partidos que vamos a tener", manifestó.

"Hemos hecho tres entrenamientos bien, hoy ha sido más de recuperación. Mañana entrenaremos algunas cosas que nos quedan . Ya, el lunes el partido y luego va a ser todo seguido, el partido de la Real y el toro. Creo que hemos trabajado bien, el equipo está bien. Tenemos algunos jugadores con problemas, pero en general el equipo está bien", indicó.

El preparador también comentó os graves incidentes sucedidos en Bilbao en el encuentro entre el Athletic y el Spartak de Moscú, que se saldaron con un ertzaina muerto y varios detenidos. "No es fácil. Supongo que las autoridades lo contemplan con la seriedad suficiente. Es muy complicado controlar a todo el mundo, hay gente a la que no puedes controlar. Quizás esto tengo relación con la importancia y trascendencia que le damos al fútbol y a otras cosas de la vida", declaró.

Así, recalcó que no deberían estar jugándose "la vida" en cada partido. "Debería ser un espectáculo que sirviera para el entretenimiento de la gente, de los aficionados. Algo que se ha perdido desde hace ya mucho tiempo. Hay una relación directa entre la tensión que se vive en el fútbol y lo que pasa fuera", expresó el técnico del Betis.

"Esto ha dejado desde hace mucho tiempo de ser un espectáculo en el que tú vas al fútbol a ver jugar a dos equipos, a disfrutar con el fútbol porque te gusta. Es inaceptable e inaguantable y te planteas ir con tu hijo pequeño a un estadio donde crees que puede haber problemas", finalizó.