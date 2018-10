Setién: "Nos vamos con una sensación agridulce"

Publicado 20/09/2018 23:44:33 CET

El entrenador del Real Betis, Quique Setién, lamentó no haber podido imponerse al Olympiacos (0-0) en la primera jornada de la Liga Europa y afirmó que se marcha de Grecia con "una sensación agridulce" tras el dominio que no pudo traducirse en goles.

"Las sensacioens son buenas hasta cierto punto. Hoy nos ha faltado precisar en los últimos metros, encontrar una manera más clara por nuestro dominio del espacio y del balón", manifestó Setién en declaraciones a Movistar.

"Estoy contento porque no era un partido fácil en un escenario muy complicado, pero nos vamos con una sensación agridulce porque creo que teníamos haber ganado el partido", añadió Setién en su estreno en competición europea.

Preguntado por la falta de gol en su equipo, el técnico verdiblanco dijo que "no" está preocupado. "No me preocupa que no hagamos goles. Lo idea es marcar, pero esto llegará. Tardará un poco más o un poco menos, pero lo imporrtante es que las ocasiones se generan", indicó.

"Controlamos el partido, minimizamos a los rivales en muchos momentos del partido y el acierto va y viene. Pido tranquilidad y paciencia porque esto llegará", finalizó Setién.