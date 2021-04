El Sevilla se apunta a la carrera por la Liga

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla apurará sus opciones a pelear por el título de LaLiga Santander 2020-2021 después de sacar este lunes ante el Celta una victoria por 3-4 y situarse a seis puntos del liderato que ostenta el Atlético de Madrid, en el partido que cerró la trigésima jornada del campeonato.

El conjunto hispalense necesitaba los tres puntos para, en primer lugar, dejar prácticamente sellada su cuarta plaza y su próxima participación en la Liga de Campeones, y, en segundo lugar, para tratar de meterse en la pugna entre Atlético, Real Madrid y FC Barcelona con 24 todavía en juego.

Pero no lo tuvieron sencillo los de Julen Lopetegui, que empezaron y terminaron ganando un partido tan espectacular como el de la primera vuelta en el Ramón Sánchez-Pizjuán (3-2) y en el que fue en dos ocasiones por debajo en el marcador. Al final, amarró su triunfo y puso fin a su racha de tres derrotas seguidas en Vigo, alejando además del 'sueño europeo' a un Celta que dejó escapar puntos por cuarto partido consecutivo en Balaídos.

El primero en golpear fue el Sevilla, que llegaba animado por su triunfo ante el líder y sabedor de la importancia de los tres puntos en juego. A los siete minutos, una precisa rosca de Marco Acuña fue cabeceada por Jules Koundé, que no encontró oposición en el marcaje de Hugo Mallo, superado por la exuberancia del francés.

Sin embargo, el equipo del 'Chacho' Coudet supo reponerse para darle la vuelta al marcador en el espacio de tres minutos y gracias a Iago Aspas. El de Moaña no perdonó un penalti de Koundé sobre Santi Mina y poco después, superó a Bono en una precisa contra lanzada por Denis Suárez.

Pero el conjunto vigués tampoco logró sujetar el marcador. Agazapado para salir al contragolpe, permitió que el Sevilla recuperase el control

y lograse el empate, en una jugada algo afortunada. Fernando combinó bien para llegar a las inmediaciones del área y ahí lanzar un disparo que tras tocar en Aidoo sobrepasó a Iván Villar. Y cuando parecía que estaban mejor los visitantes, una pérdida de Rakitic en el medio, provocó otra contra 'celeste', culminada con mucha clase por Brais Méndez al filo del descanso.

En cambio, esta trepidante primera parte, dio paso a una segunda menos acertada por ambos equipos y donde los de Julen Lopetegui fueron algo superiores y sobre todo aprovecharon sus oportunidades. En esto ayudó que Rakitic consiguiese igualar pronto el partido, al cuarto de hora, tras no perdonar un envío desde la izquierda de En-Nesyri.

El 3-3 sí hizo daño al Celta, aunque Aspas aún tuvo una buena oportunidad para haber puesto por delante a los suyos tras un error de Acuña que en esta ocasión no supo resolver como en él es de costumbre. Quien no perdonó fue el 'Papu' Gómez, que se llevó un mal despeje de Aidoo para hacer el 3-4 de un Sevilla que no acertó a sentenciar, pero que se llevó los tres puntos sin excesivo sufrimiento final.