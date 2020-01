Sevilla-Levante, Zaragoza-Mallorca y Recreativo-Osasuna abren los dieciseisavos de Copa

Publicado 20/01/2020 16:17:59 CET

Ever Banega durane el partido entre el Real Madrid y el Sevilla de LaLiga Santander 2019-2020

Ever Banega durane el partido entre el Real Madrid y el Sevilla de LaLiga Santander 2019-2020 - Manu Reino / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El duelo entre el Sevilla y el Levante será el más atractivo de los partidos de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que se abren este martes y en los que también habrá un duelo entre dos campeones como el Zaragoza y el Mallorca, y entre dos subcampeones como el Recreativo de Huelva y Osasuna.

Un total de 18 equipos de LaLiga Santander, 6 de LaLiga SmartBank y 8 de Segunda División B afrontarán esta semana los encuentros correspondientes de esta eliminatoria copera, que será una vez más a partido único y con el equipo de menor categoría como local.

En el Ramón Sanchez-Pizjuán (21.00 horas) se vivirá uno de los dos cruces entre equipos de Primera, el que medirá al Sevilla con el Levante, con favoritismo para el conjunto hispalense, bastante sólido en su estadio.

Los sevillistas y su afición tienen en los últimos años una guena tradición copera que tratarán de mantener ante los 'granotas', que seguramente hagan primar el torneo doméstico y hagan rotaciones para intentar dar la sorpresa.

Lopetegui apostará seguramente por lo mismo y dará minutos a los menos habituales, entre ellos un En-Nesyri que podría gozar de su primera titularidad tras tener unos minutos en el Santiago Bernabéu, de donde el Sevilla se marchó disgustado con la actuación arbitral.

También podría salir de inicio el argentino Éver Banega, que no jugará el fin de semana por sanción, de cara a formar un equipo competitivo que haga olvidar a la afición los dos reveses ligueros consecutivos ante Villarreal (1-2) y Athletic (1-1), aunque el Levante ya se lo puso complicado en la primera vuelta de la Liga cayendo por 1-0 en el minuto 86.

Por su parte, el Levante llega a esta cita copera después de sudar la clasificación en la anterior ronda ante el Jaén y de sufrir un traspié en casa ante el Alavés, que no ha complicado su situación en la tabla, donde sigue teniendo un colchón de puntos con el descenso. Bardhi será la única baja en una lista en la que vuelve Vezo.

Además, el martes copero dejará también la eliminatoria entre dos campeones del torneo del 'KO' como el Zaragoza, ganador de seis títulos, y el Mallorca, campeón en una ocasión, que se verán las caras en La Romareda (19.00).

El conjunto que entrena Víctor Fernández lleva sin pasar de esta ronda de dieciseisavos desde la campaña 2012/13, cuando llegó a cuartos de final, y estará descansado después de no jugar el fin de semana en Miranda por una climatología que podría marcar también el duelo copero con los bermellones.

Por su parte, el Mallorca llega con ánimos reforzados a esta cita después de golear al Valencia (4-1) en Son Moix este domingo por lo que tendrá mucho menos tiempo de recuperación para sus jugadores, por lo que es probable que Vicente Moreno apueste por varios suplentes y no habituales en su once como el japonés Take Kubo, Pedraza o Xisco Campo.

A la misma hora se medirán el Recreativo de Huelva, uno de los supervivientes de la Segunda B, y Osasuna, una eliminatoria que reúne a dos finalistas de la Copa del Rey ya que el 'Decano' perdió el partido decisivo en 2003 ante el Mallorca y el 'rojillo' el de 2005 ante el Betis.

El cuadro de Jagoba Arrasate llega a la cita después de un empate sin goles ante el Valladolid en LaLiga Santander, lo que alargó ya a cinco la racha si ganar en la competición liguera, y seguramente reservará a sus mejores hombres para el importante duelo del fin de semana ante el Levante. De esto se intentará beneficiar el conjunto onubense, undécimo en el Grupo IV de la Segunda B y que en sus dos anteriores eliminatorias ante Hércules y Fuenlabrada no ha encajado.

--HORARIOS DE LOS DIECISEISAVOS DE FINAL DE LA COPA DEL REY.

-Martes 21 de enero.

Recreativo de Huelva - Osasuna 19.00 horas.

Real Zaragoza - RCD Mallorca 19.00 horas.

Sevilla FC - Levante 21.00 horas.

-Miércoles 22 de enero.

Ibiza - FC Barcelona 19.00 horas.

Elche - Athletic Club 19.00 horas.

Tenerife - Real Valladolid 21.00 horas.

Badalona - Granada 21.00 horas.

Girona - Villarreal 21.00 horas.

Logroñés - Valencia 21.00 horas.

Real Sociedad - RCD Espanyol 21.00 horas.

Unionistas - Real Madrid 21.00 horas.

-Jueves 23 de enero.

Ebro - Leganés 19.00 horas.

Mirandés - Celta 19.00 horas.

Badajoz - Eibar 21.00 horas.

Rayo Vallecano - Real Betis 21.00 horas.

Cultural Leonesa - Atlético de Madrid 21.00 horas.