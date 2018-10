El Sevilla llamará Estadio Jesús Navas al campo principal de su ciudad deportiva

Publicado 18/10/2018 16:34:39 CET

EL Consejo de Administración del Sevilla FC ha acordado poner el nombre de Jesús Navas, el jugador que más veces ha vestido la camiseta del club, al campo principal de su ciudad deportiva, que pasará a llamarse Estadio Jesús Navas.

"Es una sorpresa para mí, me he criado aquí, he crecido en este campo. Que el campo principal de la ciudad deportiva lleve mi nombre es un orgullo", agradeció Navas al presidente del Sevilla, José Castro, quien se lo comunicó este mismo jueves después del entrenamiento.

"Entendemos que el nombre adecuado para este estadio es el de Jesús Navas. Por tus valores, por tu trabajo, por tu forma de ser, por tu sevillismo y por todo lo que nos has dado en estos años, era justo poner tu nombre para que se inmortalizara en este estadio", le dijo el presidente al jugador en un vídeo difundido por el Sevilla.

Navas atesora varios récords en el club hispalense, donde es el jugador que más partidos ha jugado (450) y que más títulos ha conquistado (6), a pesar de que jugó durante cuatro temporadas en el

Manchester City antes de volver al club donde se formó y donde debutó en la élite hace 15 años.