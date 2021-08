El Sevilla no puede con el Elche e Iñaki Williams encuentra su gol

Barrenetxea da la victoria (1-0) a la Real contra el Levante

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla se tuvo que conformar este sábado con un empate (1-1) ante el Elche en la tercera jornada de LaLiga Santander, mientras que Athletic Club y Real Sociedad celebraron victorias por la mínima ante el RC Celta y el Levante gracias a los de Iñaki Williams y Ander Barrenetxea.

Los de Julen Lopetegui cedieron los primeros puntos de la temporada ante un Elche que, aunque de momento no conoce la victoria en su regreso a Primera, deja buenos síntomas compitiendo. Los de Fran Escribá lo han hecho ante Athletic, Atlético de Madrid y ahora un Sevilla que comenzó por debajo en el marcador.

Roco adelantó a los locales en una reacción notable tras la ocasión al palo de Óscar. El Sevilla se relajó en defensa y lo pagó, aunque también supo dar la vuelta a la situación. Las llegadas andaluzas tuvieron a En-Nesyri como gran peligro durante todo el partido y en el minuto 40 empató con un cabezazo a lo Puyol contra Alemania en el Mundial que ganó España.

Después de la lesión de Boyé en el primer tiempo, Escribá perdió también a Verdú, Roco y a medias a Diego González, pero el Elche aguantó al Sevilla y todo su arsenal. Rafa Mir, Papu Gómez, Lamela y Delaney no cambiaron el marcador para seguir con el pleno.

Por su parte, la Real sacó como la pasada semana tres puntos por la mínima ante un Levante que no supo dar continuidad a su gran actuación contra el Real Madrid. La fortuna sonrió a los vascos cuando Duarte desvió a gol el disparo de Barrenetxea. Seis puntos para la confianza del cuadro 'txuri-urdin' a costa de la de un Levante que pudo empatar en especial por medio de Roger.

La tarde empezó en Balaídos, donde el Celta, un punto de nueve, cayó ante un Athletic Club que esta vez sí encontró el gol de Iñaki Williams. El ariete sobre el que cae todo el peso de la efectividad bilbaína hizo el tanto de la victoria pasada la media hora, cuando peor estaban las cosas para los de Marcelino, en una recuperación de Sancet, quien dio también la asistencia de su compañero.

El Celta dio un paso atrás, ante una afición que no ve claro el año del señalado regreso a Europa. Los de Coudet compitieron en la primera parte pero la defensa vasca mandó siempre y Unai Simón no tuvo que parar ningún balón. En la segunda parte, los visitantes apretaron y Williams y Villalibre pudieron sentenciar, aunque no hizo falta, el primer triunfo tras dos empates.