El Sevilla pide a LaLiga "responsabilidades" por el "trato desigual" en la retransmisión del duelo ante el Real Madrid

Real Madrid-Sevilla FC - Alberto Gardin / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla FC ha remitido una "reclamación formal" al Departamento de Competiciones de LaLiga por lo sucedido durante el partido de LaLiga EA Sports del pasado domingo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, y ha pedido a la patronal depurar "responsabilidades" por la realización audiovisual, que, según la entidad nervionense, no se hizo eco de algunas jugadas polémicas.

"A través de este escrito, firmado por el presidente José María del Nido Carrasco, la entidad manifiesta su profunda disconformidad con la producción audiovisual del partido y su máxima preocupación ante las recientes declaraciones del responsable de realización y editorial de LaLiga (GFP/HBS/NVP), Sergio Carranza Lezcano, en el programa 'El Partidazo de COPE'", señaló en un comunicado.

Entre los puntos del requerimiento, el Sevilla resaltó que recibió "un trato desigual e insuficiente en la emisión y repetición de acciones decisivas del partido", entre ellas la "acción de Cucurella sobre Peque (posible penalti no señalado) sin repeticiones adecuadas"; el "codazo de Arda Güler sobre Peque (posible tarjeta roja), transmitido solo en planos lejanos y sin el uso de herramientas de ampliación ('lupa')"; la "falta previa de Konaté sobre Robbie Ure en la jugada del segundo gol del Real Madrid CF, sin un análisis televisivo suficiente"; y el "penalti señalado a favor del Real Madrid sobre Mbappé, el cual sí contó con múltiples repeticiones desde diversos ángulos".

Por otra parte, mostró su "rechazo tajante a los criterios de realización manifestados". "El Sevilla FC considera inaceptable que la retransmisión televisiva -clave en la transparencia y en las eventuales alertas/revisiones de la sala VAR- esté guiada por los criterios expuestos públicamente por el responsable de realización de LaLiga, tales como dependencia de las protestas de los jugadores, la decisión inicial del árbitro, la subjetividad del realizador, justificación por las necesidades del directo, seguimiento a jugadores y selección para el VAR, falta de transparencia editorial. LaLiga debe hacer públicos los protocolos y márgenes de discrecionalidad que rigen la producción audiovisual", expresó.

Además, lamentó las "exclusiones en el resumen oficial". "El Sevilla FC denuncia que la jugada de Cucurella sobre Peque, el codazo de Arda Güler y la falta previa al segundo gol del Real Madrid fueron omitidas intencionadamente del resumen oficial del partido, a pesar de existir imágenes (difundidas posteriormente por operadores como Movistar Plus+ o DAZN)", subrayó.

Por último, solicitó formalmente a LaLiga una "respuesta detallada y documental del plan de producción, cámaras desplegadas, ángulos muertos y personal responsable de las decisiones en la retransmisión", así como la "entrega de material audiovisual, con remisión inmediata de todas las tomas originales y completas de las cuatro jugadas señaladas".

En este sentido, pidió la "preservación de grabaciones" y la "custodia cautelar y blindaje de todos los registros técnicos y grabaciones independientes de cámaras ante eventuales acciones judiciales" y la "entrega de protocolos", esto es, el "envío de los manuales y directrices que regulan la realización audiovisual y los resúmenes oficiales de LaLiga".

También solició una "revisión y depuración de responsabilidades", una "investigación exhaustiva de lo ocurrido y adopción de medidas correctoras para garantizar un trato imparcial, uniforme y equitativo a todos los clubes de la competición".

"Además, el Sevilla FC quiere manifestar su disconformidad y discrepancia con los criterios expuestos por el CTA en la reunión mantenida este martes sobre las jugadas polémicas del pasado domingo en el partido ante el Real Madrid. El club y el organismo arbitral mantuvieron una reunión en la que debatieron respetuosamente sobre las jugadas polémicas en cuestión, con evidentes puntos de vista divergentes", finalizó.