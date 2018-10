Silva: "Fichar por el City fue la mejor decisión de mi carrera"

Publicado 25/07/2018 10:48:07 CET

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español del Manchester City, David Silva, considera que su fichaje por el actual campeón de la Premier League fue "la mejor decisión" de su carrera deportiva, pero aún no ha pensado en retirarse en este equipo porque en el fútbol hay que ir "día a día".

"Fiché por el Manchester City y eso fue la mejor decisión en mi carrera futbolística. Ahora mismo, estoy concentrado en esta temporada y en intentar mejor la última campaña", aseguró Silva en declaraciones a 'ITV' que recoge la web del club inglés.

El jugador canario, aún de vacaciones por su paso por el Mundial, llegó a la entidad 'citizen' en 2010 procedente del Valencia y ha renovado recientemente hasta junio de 2020. De todos modos, no quiere pensar más allá. "¿Si me gustaría acabar mi carrera aquí. Cuando llegue el 2020 pensaré en ello porque en el fútbol no puedes planear tu futuro de este modo, es día a día", sentenció.