Simeone: "Me gusta la liga, está buena"

Actualizado 02/12/2018 20:19:47 CET

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se mostró contento con el partido de su equipo en Girona, a pesar del empate (1-1), y valoró una liga "dura" y que le gusta por lo apretada, con el objetivo de no alejarse de "los puestos de arriba".

"El campeonato está duro, no hay rival simple y lo hace emocionante. Me gusta la liga, está buena y no hay que alejarse de los puestos de arriba", dijo en declaraciones a medios de LaLiga Santander, después de no poder con el equipo de Eusebio.

El técnico rojiblanco, que reconoció que Diego Costa "está mal" físicamente pero se dejó todo, vio el partido que quería de su equipo. "Todo el partido lo trabajamos muy bien. El primer tiempo había sido muy bueno. Una salida errónea nos complicó con el penalti de ellos y después el segundo tiempo fue más de lo mismo", afirmó.

"Al final soltamos un poco a Correa, Gelson, Lemar y Koke sobre el medio y nos generó intentar empatar, ganar o lo perdíamos, así que dentro de todo salió bastante bien. Fue el partido que en todo momento queríamos hacer. Con profundidad, con diferentes registros de ataque y me gustó mucho. El segundo tiempo con Correa y Lemar, con la banda para ellos lo hicimos por primera vez, con riesgos pero pudimos empatar y pudimos ganar", finalizó.