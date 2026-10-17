Simeone: "Baena ve el fútbol diferente a los demás"

Álex Baena abraza a Diego Pablo Simeone tras marcar el gol de la victoria en el Espanyol-Atlético de Madrid - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press
MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que Álex Baena, que este sábado marcó el gol de la victoria en un "partido durísimo" ante el RCD Espanyol (0-1), ve el fútbol "diferente a los demás", y ha afirmado que el triunfo, sexto consecutivo, les da "fuerzas" para "insistir" en lo que están haciendo hasta ahora.
"Lo de Baena se está viendo, está muy bien personalmente. El año pasado empezó la temporada muy bien, después las lesiones no lo dejaron estar en su mejor versión, y terminó haciendo una temporada final en la que seguramente esperaba más. El Mundial lo llevó a un lugar diferente, hoy está muchísimo más seguro en él mismo. Tiene unas condiciones fantásticas, ve diferente a los demás. Está más contundente, más fuerte, más seguro, es el jugador que fuimos a buscar. Ojalá que pueda seguir dándonos esto y gestionar los minutos para que él pueda tener esa fuerza y que lo diferencial que tiene se haga ver", declaró en rueda de prensa.
Por otra parte, el técnico argentino analizó el encuentro en el RCDE Stadium. "Jugamos contra un equipo ordenado, fuerte, comprometido, intentando defender cada jugada como si fuese la última. Así y todo, en el primer tiempo creo que tuvimos situaciones para poder marcar, como la de Kang-In -Lee-, la de Giuliano, la de -Jonathan- David, la de Dani -Martínez-... No pudimos tener esa contundencia que piden estos partidos contra un rival que sabe el partido que está jugando y sabe que en algún momento el rival se va a cansar, se va a aburrir, se va a deprimir", manifestó.
"En el segundo tiempo seguimos insistiendo, tuvimos la de Julián, que fue una grandísima parada del portero; la de Marcos -Llorente-, que la saca el portero y pega en el travesaño; la de Julián que se va cruzada; otra de David también que fue importante... En la jugada menos imaginada, donde nos presionaban en campo rival nuestro alto, empezamos a arriesgar, a salir, a jugar, progresó la jugada, apareció Julián, encontramos el hombre liberado en la puerta del área, y en el golpeo, ya antes de patear, se veía que tenía muchas posibilidades de hacer gol y terminar una jugada increíble que nos da fuerzas de cara a seguir insistiendo en el trabajo que el equipo está haciendo", continuó.
En este sentido, explicó que muchas veces "la contundencia termina equilibrando el partido a favor o en contra". "No tuvieron muchas situaciones, salvo los córners del primer tiempo o los saques de costado de tiro libre rápido, que fueron peligrosos. Después tuvimos situaciones para poder hacer gol, pero cuando no puede ser contundente el partido se va alargando y el rival va creciendo, pero logramos controlar eso y logramos llevar el partido a donde queríamos. Al final, 0-1 tras un partido durísimo", reconoció.
Por otra parte, habló de la decisión de apostar por Dani Martínez como titular en el lateral izquierdo. "El otro día me junté con los chicos más jóvenes, que en este periodo no están teniendo tantos minutos. Les comentaba que la situación hay que entenderla y que hay que estar preparados, porque les va a tocar jugar, sin saber que hoy iban a jugar Dani -Martínez- y Rodrigo -Mendoza-. Para estar donde están tienen que estar preparados y no vale la excusa de 'no tengo partidos, necesito más ritmo'. Te toca jugar y tienes que jugar, porque los preparadores físicos y nosotros en los entrenamientos buscamos que estén preparados para cuando le toque jugar", apuntó.
"Rodrigo lo hizo bien cuando entró; me gustó el cambio, porque primero iba a poner a Robin -Le Normand-, pero después entendí que con Marc -Pubill- atrás podíamos solucionar con Marcos -Llorente- en el medio y tener un poco más juego con Rodrigo por dentro. No sé si fue un detalle mayor, pero si dio más volumen de juego y me pone contento por los chicos, porque los necesitamos y los vamos a necesitar a todos", prosiguió.
Por último, el 'Cholo' se mostró contento con el rendimiento del canadiense Jonathan David. "Lo habíamos visto en la Juventus, donde posiblemente no tuvo su mejor versión, sí en el equipo donde jugaba en Francia. Ahí veíamos lo mismo que estamos viendo ahora. Es un jugador dinámico, vertical, con rompimiento por derecha o por izquierda, con buen juego de espalda dentro del área, con mucha frialdad al elegir el último pase... Compromiso no tenemos con nadie, lo está haciendo bien y está teniendo los minutos que creo que se merece", finalizó.