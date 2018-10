Simeone: "Sin Cristiano nos hemos acercado al Real Madrid"

Publicado 11/09/2018 11:47:33 CET

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se mostró "seguro" de que la marcha de Cristiano Ronaldo este verano acorta las distancias de su equipo con el Real Madrid, aunque continúa situando a su equipo como tercero en la 'parrilla de salida' para el título liguero, mientras que tiene claro que Antoine Griezmann fue el "mejor del mundo" este año y que Jan Oblak es "mejor" que Thibaut Courtois.

"Sí, seguro", aseveró Simeone en una entrevista a 'El Partidazo' de la Cadena COPE preguntado por si a su equipo le venía bien la salida del portugués a la Juventus para acercarse al actual campeón de Europa en LaLiga Santander.

"Desde los resultados no somos peores que el Barça y el Real Madrid, pero desde las características individuales sí", apuntó, remarcando que actualmente están "para competir entre los tres primeros" de LaLiga Santander. "Pero podemos salir tranquilamente terceros", advirtió.

El argentino cree que deben "seguir siendo un equipo molesto, del pueblo". "De 2014 para acá los números económicos se están mostrando en los hechos. Podemos salir primeros ante temporadas irregulares del Real Madrid y el Barça, pero jugamos la Liga partiendo como terceros y si salimos cuartos no será una buena temporada", indicó.

El 'Cholo' argumentó que compiten "contra los campeones de la 'Champions' de los últimos años" y que es en torneos cortos donde "más posibilidades" tienen ante azulgranas y madridistas. "En la 'Champions' dejamos fuera dos veces al Barça y en mis 7 años no les ganamos en Liga", aclaró.

Este año, la final del máximo torneo continental es el Wanda Metropolitano, pero Simeone no quiere obsesionarse. "Es algo muy bonito que le va a pasar el club, pero para llegar a ese objetivo, que lo tienen todos los equipos, habrá que ir día a día. Venimos de un golpe duro el año pasado y no tenemos espacio para permitirnos en pensar más allá del Mónaco", advirtió, remarcando que los títulos logrados en su etapa es "para la historia es muy bonito, pero la realidad es el presente".

Sobre su plantilla, elogió a Antoine Griezmann, "el mejor del mundo este año", por lo que "no tiene ninguna explicación" que no esté entre los nominados al 'The Best'. "Fue campeón del mundo, de la Liga Europa y de la Supercopa, y segundo en la Liga donde juegan el Barça y el Real Madrid, es una pena", afirmó.

En este sentido, el técnico rojiblanco no considera que no el francés no esté en la lista por jugar en el Atlético. "Será poca creatividad de los que eligen, nosotros no nos subestimamos, aunque te desilusiona un poco", opinó.

Para Simeone, el '7' tomó una "decisión importantísima en su vida como hombre" al decidir quedarse en el Atlético. "Todavía tiene margen de mejora y él es el primero que se tiene que autoexigir y saber que va a ser criticado por cualquier cosa porque está en un nivel superior", subrayó el argentino, que no vio "perdido" al delantero. "Siempre sentí de su parte que quería quedarse", agregó.

Otro jugador clave es el portero Jan Oblak, del que también le sorprendió "mucho" que no estuviese entre los cinco nominados al 'Once Mundial' que conceden FIFA y FIFPro porque es "el mejor o está dentro de los tres mejores del mundo". "El que no esté da poca credibilidad al premio. El mundo habla de él como el mejor y sorprende", detalló del esloveno, del que espera que renueve y del que tiene claro que sería titular si estuviese Thibaut Courtois. "Oblak es mejor", sentenció.

"TENEMOS UN DESAFÍO ENORME Y CUANDO VEO UN DESAFÍO ME ENTUSIASMO"

"Creo que (Filipe) Luis se quedó bien. Tenemos una temporada muy difícil por delante y ojalá que pueda seguir dando todas las cosas buenas que ha estado dando al club", prosiguió sobre el lateral brasileño, que estuvo cerca de irse al PSG. "Si Costa está bien tenemos muchas opciones de ganar", recalcó del delantero, mientras que calificó de "extraordinario" al francés Thomas Lemar, uno de los nuevos fichajes.

"Nos va a dar mucho, pero aún tiene que cosas que mejorar", avisó el entrenador argentino que ficharía a Neymar antes que a Mbappé y que recordó que no ve en la actualidad jugadores que "no ganen más dinero" en otro club y que sean "mejores" que los tiene a su disposición. "Es difícil jugar en el Atlético", puntualizó.

En la actualidad también se habla mucho de su hijo Giovanni, que está brillando en la Fiorentina. "Lo tiene todo para jugar conmigo, pero desgraciadamente nunca va a jugar conmigo, es muy difícil tener a un hijo en el vestuario. Si dentro de cinco o seis años es una figura más importante estaría más protegido", reconoció.

Cuestionado sobre su futuro en el club, el 'Cholo' aseguró que siempre piensa que le puedan "echar mañana". "Creo que este año tenemos un desafío enorme porque contamos con una plantilla de futbolistas con características diferentes y a los que tenemos que hacer crecer, y cuando veo desafíos me entusiasmo", ahondó.

"Tuve una visión muy buena de continuar en este proyecto y ojalá que en los dos años que me quedan las cosas sigan yendo de esta manera. Todo puede pasar, pero estoy feliz en el Atlético porque sé lo que quiero en este equipo y lo que estoy buscando", agregó Simeone, sin esconder que "en algún momento" dirigirá al Inter de Milán y que no desoye a las voces críticas de su estilo porque son los que les "mejoran", aunque no variará su filosofía de juego. "Si te mientes, chocas con la realidad", zanjó.