Simeone: "Cuando veo a mis jugadores, no le tengo miedo a nada"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que cuando ve el compromiso y la ilusión de sus jugadores no le tiene "miedo a nada", y se ha mostrado ilusionado con la posibilidad de imponerse este domingo en la final de la Supercopa de España al Real Madrid, un equipo que "no cambia absolutamente nada" a pesar de contar con bajas destacadas como las de Karim Benzema y Gareth Bale y que cuenta con un técnico "absolutamente ganador, que transmite sensación de que tiene que ganar y que gana".

"(Supero las dificultades) Creyendo en mis jugadores siempre, buscando potenciar al club. El club siempre ha hecho un gran trabajo desde que llegamos, desde el Falcao que se quedó para poder entrar en la 'Champions', que era dificilísima en aquel entonces y que hoy es una obligación. Llegan muchos chicos con muchas ganas, le ves las caras y quieren mejorar. Todo eso a mí me ilusiona y me da energías. Cuando los veo así a ellos, no le tengo miedo a nada", declaró en rueda de prensa.

Así, explicó que siguen "en el mismo lugar de crecimiento", buscando que sus futbolistas "tengan experiencia". "No tengo ninguna duda de que enfrentarnos a rivales como el Real Madrid, el Barcelona o el Liverpool nos hace mejores. Mañana tenemos una linda oportunidad", dijo sobre el duelo en Yeda.

En este sentido, recalcó que el encuentro ante el conjunto blanco no se parecerá a los últimos en la competición doméstica. "LaLiga es diferente, tiene tres resultados, aquí hay uno solo. Cualquier error te lleva a tener menos posibilidades de tiempo para recuperarlo. Con sus armas, sus expectativas y su intención, los dos buscarán el camino para ganar el partido", manifestó.

El técnico argentino, que confirmó que tanto Oblak como Correa "están bien, más allá de los golpes" y que Giménez "entrenó bien", no quiso hablar todavía de qué supondría ganar el título. "No me parece correcto hacer un análisis de lo que podría pasar. Hay que jugar, no hay otra cosa más importante para todos en el Atlético de Madrid que el partido de mañana", subrayó. "Es un escenario fantástico, con dos equipos con mucha ilusión por ganar esta copa, y tratarán de llevar el partido a donde mejor les conviene", añadió.

"El Madrid es un equipo importantísimo por la jerarquía de sus futbolistas, con un entrenador absolutamente ganador, que transmite sensación de que tiene que ganar y que gana. No vino Bale, no vino Benzema, y ello no cambia absolutamente nada. Se potenciaron a partir de la circulación, de llegar con gente en segunda línea. Tendremos que buscar cómo contrarrestar esas situaciones y buscar dónde hacerles daño", apuntó sobre los de Zinédine Zidane.

También valoró la semifinal del jueves ante el FC Barcelona (2-3). "La mejor parte defensiva fue la del primer tiempo; más allá de que defendimos muy bajo, en las facetas donde ellos fueron mejores, el equipo tuvo sostén. Tuvieron unos 25 minutos donde fueron muy superiores a nosotros, pero nos defendimos bien. En el segundo tiempo, defendimos peor y atacamos mejor", indicó.

Sin embargo, todo cambió a partir de una jugada clave. "En su segundo gol anulado hubo un aura en el estadio con el que parecía que si lo empatábamos, lo ganábamos. Los futbolistas le perdieron el temor al partido y salieron hacia adelante. Tuvo que pasar todo lo anterior para quedarnos con ese espacio", relató.

Por último, salió en defensa del técnico azulgrana. "Valverde es un grandísimo entrenador, y ha demostrado con suma capacidad de sostener el club durante varios años", señaló. "Somos mejores con los años, porque con las experiencias acumuladas crecemos. Yo crecí en la vida y en el fútbol", finalizó.