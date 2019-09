Simeone: "Esperamos que Diego Costa nos dé toda su fortaleza, es muy importante para nosotros"

Publicado 31/08/2019 19:07:28 CET

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, puso el acento en la vuelta de Diego Costa al equipo colchonero para el duelo de este domingo frente al Eibar (19 horas) y declaró su confianza en el ariete hispano-brasileño y en "toda su fortaleza".

Recuperado de su lesión, el delantero rojiblanco estará este domingo ante el cuadro armero. Sin confirmar su presencia en el once, Simeone sabe lo relevante que es Diego Costa para su esquema de juego. "Saben el afecto que tengo para con Diego, así lo he declarado y lo siento", indicó en rueda de prensa.

"Diego Costa es muy importante para el club y esperamos que pueda darle al grupo toda su fortaleza. Ha hecho una pretemporada buena y este domingo arranca LaLiga para él, seguramente con mucha ilusión", añadió el técnico del Atlético de Madrid.

En relación a su rival, el 'Cholo' tuvo buenas palabras para su rival. "El Eibar es un equipo muy competitivo. Su entrenador les lleva a una intensidad que le hace competir establemente año tras año en la Liga española. Obviamente tiene distintos momentos cada partido, pero intentaremos llevar el partido a donde nos sentimos más cómodos", indicó.

Y por el mercado de fichajes, el preparador argentino repitió su discurso habitual de las últimas semanas. "Siempre lo venimos diciendo y escucho a los colegas lo mismo, estamos todos esperando que esto se cierre y poder definir claramente cuáles son los chicos que van a estar hasta diciembre", incidió.

"Me gustaría que fuese como es en Inglaterra, y así podemos afrontar la temporada con la plantilla definitiva. ¿Icardi? No hablo de los chicos que no están con nosotros", añadió Simeone.

Por último, el técnico rojiblanco fue preguntado por la opinión del técnico 'armero', un Mendilibar que calificó de "gilipolleces" el tema del equipo del pueblo. "No opino de las opiniones de colegas. Siempre he hablado de la misma manera, cuando alguien dice algo por algún motivo será y no valoramos las opiniones de los colegas", dijo.