Simeone: "Estaría bien poner una fecha en común para tranquilizar a jugadores y entrenadores"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, comentó que sería positivo "poner una fecha en común" para la marcha de jugadores, al hilo de lo que está sucediendo con el belga Yannick Carrasco, que se encuentra negociando su marcha al fútbol chino, y expresó "preocupación" por lo que sucede con algunos de sus futbolistas.

"Estaría bien poner una fecha en común para que tanto los jugadores como los entrenadores estén más tranquilos, porque tener dos meses pensando en irse en un año es muy duro", afirmó el preparador en la rueda de prensa previa al partido de este domingo contra el Sevilla (20.45 horas).

Además, reconoció que siente "preocupación" por la situación del Atlético en materia de bajas. "Obviamente, con todo el dinero que está dando vueltas, más allá de las elecciones de los futbolistas que terminan viendo esta posibilidad, para los entrenadores está claro que no es cómodo, porque siempre piensas en lo que puede pasar. No solo es del entrenador o del jugador, sino de toda la gente que rodea al jugador", confesó.

"No puedo opinar mucho porque Carrasco está negociando su situación. Sobre Fernando, no tengo ninguna notificación del club. Hoy entrenamos muy bien todos y estamos pensando en el partido del Sevilla. A partir del 28 valoraremos lo que pueda pasar. Cuando sea el día 28, comentaremos lo que pueda suceder. Hablar antes de lo que pueda pasar no tiene sentido", afirmó.

Por otra parte, el argentino quiso elogiar al Sevilla, el que será su rival en la vigésima quinta jornada de LaLiga Santander. El cuadro de Vincenzo Montella eliminó al Atlético de Madrid en la Copa del Rey, y fue valorado por Simeone. "Tenemos un partido importante contra un rival que desde aquel partido de Copa contra nosotros ha crecido muchísimo. Hay un montón de partidos importantes por delante, hay que llevar el juego donde nos sentimos más cómodos y hacer un buen partido mañana", expresó.

Además, el entrenador rojiblanco habló de una de las novedades en el encuentro contra el Copenhague: la entrada en el once del argentino Nico Gaitán. El exjugador del Benfica estuvo más de un mes sin ser alineado por su preparador. "Nico siempre ha trabajado bien. Más allá de no haber estado en el último mes dentro del equipo, el otro día volvió a tener minutos y está claro que si sigue en esta línea, tendrá más. Tiene una capacidad de visión periférica muy buena. Cuando le necesitemos, esté para darnos su juego", finalizó Simeone.