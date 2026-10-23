Simeone: "Estoy absolutamente agradecido a Giménez, me ayudó y me contuvo dentro del vestuario"

1127945.1.260.149.20261023130235 Archivo - El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que el RC Deportivo de A Coruña, con el que se enfrentarán este sábado en el Riyadh Air Metropolitano, es un equipo "valiente" y que está "compitiendo muy bien" y que por eso toda su "energía" está puesta en este partido y no en el Clásico, además de mostrarse "absolutamente agradecido" a José María Giménez, ahora jugador de los gallegos, por su "compromiso" durante sus trece temporadas como rojiblanco.

"No lo puedo separar del rival que va a ser mañana, la persona y el hombre que me ayudó, que me acompañó, me contuvo dentro del vestuario por su compromiso con nosotros enorme. Estoy agradecido absolutamente a José, no tengo dudas de que fue y de que es uno de los centrales más importantes que estuvo en el Atlético de Madrid desde que yo estoy. Siempre vamos a desearle lo mejor, lo queremos mucho y él lo sabe", declaró en rueda de prensa.

Respecto al Clásico del domingo entre FC Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou, el técnico argentino rechazó hablar de si lo verá ni de valorar qué resultado prefiere. "Estoy pensando en A Coruña", apuntó, afirmando que se ve capaz de competir con azulgranas y blancos. "Sí, claro, siempre se puede competir. Está visto, y eso no cambia que tengan un grandísimo equipo", indicó.

En dos semanas, los rojiblancos se enfrentarán en casa al Barça. "Pero antes está el Levante, el Bayern de Múnich, queda un montón. Nosotros nos tenemos que posicionar en el partido de mañana, intentar llevarlo a donde les podemos hacer daño. El Deportivo viene compitiendo muy bien en todos los partidos que ha jugado; ha podido ganar, ha podido empatar, le ha tocado perder, pero siempre ha competido muy bien. Mañana nos vamos a encontrar con un equipo valiente, que ya lo hemos enfrentado en la Copa del Rey la temporada pasada. Y nos ha costado también ganar ese partido. Toda nuestra energía está puesta en hacer las cosas bien mañana", recalcó.

En otro orden de cosas, el 'Cholo' habló de las pequeñas lesiones que están afectando al equipo. "Ojalá que cuando nos toque tener alguna lesión sean del perfil de estas que hemos tenido, que son cortas, porque eso nos permite que se recuperen rápidamente y puedan estar con nosotros pronto", dijo. "Ellos saben que necesitamos de todos. Cada temporada es muy larga, es normal que aparezcan algunas situaciones de chicos que no puedan participar en algún momento de la temporada. Por eso intentamos tener una plantilla buena, esperando que sea muy buena cuando termine la temporada por lo que hemos hecho", explicó.

Por otra parte, no quiso desvelar cuántos minutos podría tener el centrocampista Pablo Barrios. "Lo que me importa es que los minutos que tenga que estar en campo lo haga bien como lo viene haciendo. Es un futbolista muy importante para nosotros, estamos gestionando juntos lo de encontrar su mejor versión y ojalá que pueda seguir creciendo partido tras partido", manifestó.

También avisó que se "repertirá seguramente" la dupla formada por Julián Álvarez y Jonathan David en más partidos. "Con Alex -Sorloth- también, que está esperando su oportunidad; lo necesitamos porque es un futbolista que tiene características diferentes a los otros delanteros que tenemos. Es compatible con Jonathan y Julián, que son más delanteros, para compartir el ataque. David está haciendo un trabajo muy bueno desde que llegó, Julián está creciendo, Alex está con ganas de participar. Toca elegir lo mejor posible para el bien del equipo", subrayó.

Por último, Simeone señaló qué le falta a Marc Pubill para ser el de la temporada pasada. "Repetir el segundo tiempo del otro día en Stuttgart. Yo creo que en el segundo tiempo del otro día estuvo al nivel que nos tenía acostumbrados. Es un futbolista joven, con un presente importante y un futuro mucho mejor aún. Dependerá absolutamente de lo que él decida y lo que él quiera. Tiene todas las herramientas para seguir creciendo: hambre, humildad, trabajo... Dependerá de lo que él quiera seguir creciendo", finalizó.