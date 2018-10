Simeone: "Estoy contento porque jugaron muchos jóvenes que se están integrando"

Publicado 26/07/2018 18:29:16 CET

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, expresó la felicidad que le supone "ver a muchos jóvenes" rendir con el primer equipo en el debut de pretemporada ante el Arsenal (1-1, 3-1 penaltis) en la gira en Singapur, además de alabar el trabajo de Adán y Rodrigo Hernández.

"Estoy contento porque jugaron muchos chicos. Chicos que son muy jóvenes, pero con los que hemos trabajado estos días para integrarlos en lo que este equipo viene trabajando desde hace siete años, que es una estructura defensiva muy fuerte", concretó.

Unos canteranos que no están tan lejos de llegar al máximo nivel como ellos piensan. "Me llena de alegría, porque entienden que el paso a Primera División les parece lejano pero no es tan lejos como se lo imaginan. Si trabajan, si se preparan, creo que este tipo de oportunidades que aprovechan les sirve de cara al futuro a ellos y a todos los futbolistas que tenemos en La Academia", explicó.

"Enfrentarnos al Arsenal, con la calidad que tienen sus futbolistas, no es fácil y hemos competido muy bien", dijo el técnico bonaerense.

También repasó los dos fichajes que debutaron con la elástica rojiblanca: el centrocampista Rodrigo Hernández y el portero Antonio Adán, que fue protagonista en la resolución del encuentro tras parar tres penaltis y anotar el definitivo.

"Rodrigo está muy bien, entró muy bien dentro del grupo. Adán empezó con buen pie su andadura en el equipo, porque respondió muy bien en el momento en el cual se le necesitó para ganar el partido, sobre todo en la tanda de penaltis y en cómo manejó el partido en el final. Tiene mucha experiencia, que nos sirve para el grupo y el equipo, y su incorporación siempre es positiva", analizó.