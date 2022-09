Simeone: "Hacemos muchas cosas bien, pese a que algunos no las vean"

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró este sábado que su equipo hace "muchas cosas bien, pese a que algunos no las vean", al mismo tiempo que insistió en que necesitan "ser un equipo y el que no lo entienda tendrá menos minutos" de juego.

"Hablamos bastante en estos días de lo que hacemos muy bien, son muchas pese a que algunos no las vean. Nos tenemos que comprometer a ayudar a los futbolistas. En el primer tiempo lo intentamos y a veces salió mal, pero tenemos un montón de futbolistas que juegan muy bien", afirmó el argentino en la rueda de prensa posterior al triunfo ante el Celta en el Metropolitano.

El 'Cholo' valoró positivamente que "hasta el minuto 60" el Atlético fue "un equipo muy consolidado", aunque después los cambios no le generaron "una tranquilidad como la que venía sosteniendo". "Con el 3-1 estábamos con esa hormiga de si te hacen el 3-2 se complica, por eso teníamos que hacer el 4-1", analizó.

"Muy contento por los chicos que no vienen jugando. Hoy decidimos jugar con mucha gente fresca que no había jugado el otro día y no es fácil cambiar y que respondan. Son importantes todos, no hay nadie imprescindible", señaló tras las rotaciones que este sábado decidió incorporar en el once.

El técnico celebró el buen ambiente en las gradas del Metropolitano y la comunión entre afición y jugadores. "Intentamos siempre que nuestra gente esté contenta, son importantísimos para nosotros. Lo importante es ganar, tenemos que trabajar para que nuestra gente esté como estaba hoy, cantando, animando, eso es lo que necesitamos", comentó.

"Necesitamos un partido con más regularidad. Necesitamos ser un equipo, el que lo entienda tendrá más minutos y el que no lo entienda tendrá menos", profundizó sobre lo que pide a sus jugadores, antes de elogiar a Matheus Cunha, el "jugador ideal para el Atlético por sus características". "Transmite energía, no tiene miedo, necesitamos ese tipo de delanteros", añadió.

Ante el Celta, el guardameta Jan Oblak fue baja de última hora, dejando su sitio a Ivo Grbic. "Entendía que hoy no estaba en condiciones, espero que mejore de cara al martes. Me pone contento por Grbic, es un jugador que se le ve presente dentro del vestuario", indicó.

"Witsel tiene una visión de juego como pocos futbolistas, ha sido un mediocentro extraordinario, en la pretemporada entendíamos que jugar de líbero nos podía generar más tranquilidad en la salida de pelota. Ha perdido muy pocos balones y nos da algo diferente y lo queremos seguir aprovechando", concluyó sobre el centrocampista belga.