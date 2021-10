Simeone: "Hemos demostrado que tenemos respuestas para los partidos en los que empezamos por detrás"

Sobre el Mundial cada dos años: "Se puede protestar, pero la televisión y el dinero mandan"

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que aunque deben tratar de adelantarse y comenzar "fuertes" en los partidos, empezando por el de este domingo ante la Real Sociedad, en los seis en los que han empezado por detrás han demostrado que tienen "respuestas".

"Es verdad que hemos iniciado muchos partidos por debajo en el marcador, pero se demostró que el equipo tiene respuestas. Nos ocupa la situación de empezar fuertes y mandando en el marcador. El fútbol es un equilibrio; quiero generar una seguridad defensiva para poder atacar bien, siempre vamos a movernos en ese camino", declaró en rueda de prensa.

El preparador argentino tampoco se mostró preocupado por la falta de solidez en el Wanda Metropolitano. "Intentamos jugar siempre de la misma manera, en el campo que sea, sacar los partidos adelante. En este inicio de temporada, nos ha ido mejor fuera de casa que en casa, pero no tengo ninguna duda de que con el correr de los partidos y con la gente que nos acompaña encontraremos la regularidad que el equipo siempre ha tenido", indicó.

Además, alabó el trabajo de su homólogo Imanol Alguacil en el conjunto donostiarra. "No me gustan las comparaciones, cada uno tiene su estilo y su búsqueda dentro de las condiciones que tiene en la plantilla que conduce. El entrenador de la Real Sociedad está trabajando muy bien desde que tomó el control del primer equipo y se ve en los resultados y en el juego, con juego muy asociativo, con velocidad arriba y buena salida desde atrás. Es lo que demuestra la Real Sociedad año tras año", subrayó.

En otro orden de cosas, el preparador rojiblanco no rechazó hablar de la propuesta de la FIFA de disputar el Mundial cada dos años. "Por más que uno pueda opinar sobre lo que se propone, la decisión final no corre de parte de los entrenadores ni de los jugadores. Yo me pongo en el lugar del futbolista y querría siempre jugar con mi selección; es muy difícil decirle que no a tu selección. La gente que tiene que tomar decisiones, cada vez va a peor, pero eso no depende de nosotros", manifestó.

"Yo no voy a preocuparme de algo en lo que no tenemos fuerzas para que cambie. Se puede reclamar, protestar, pero la televisión manda, el dinero manda, las empresas crecen, los clubes necesitan dinero, las selecciones necesitan dinero... Y nosotros estamos en el medio. Podemos reclamar y protestar, pero al final la vida es la que es para todos", prosiguió.

"Si fuese jugador, me hubiese gustado jugar todos los Mundiales año tras año, es una cosa apasionante, especial, diferente y muy bonita. Desde la parte de entrenador, es normal querer tener a los jugadores. Hay un montón de parones, jugamos 20 días, paramos 15... No me importa, me importa el partido de la Real Sociedad", expuso.

Por último, respecto a la necesidad de contar con un quinto central, Simeone explicó que cuenta con jugadores que pueden desenvolverse bien en esa posición. "Siempre vamos en consecuencia de las necesidades del club y del equipo, y valoramos que Sime -Vrsaljko- puede jugar tranquilamente de central por la derecha; ha entrenado muy bien en esa posición durante la pretemporada. Kondogbia lo puede hacer de la misma manera que lo hizo contra el Elche y el Oporto. Tenemos respuestas a algunas situaciones, pensando siempre que el tercer central tiene que ser alguien más de juego, como Mario -Hermoso-", finalizó.