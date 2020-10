Simeone: "Hicimos un partido con mucho compromiso, pero con poca lucidez"

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, lamentó no haber podido ganar al Villarreal (0-0) este sábado en el Wanda Metropolitano y dijo que jugaron "con mucho compromiso, pero con poca lucidez" cuando tuvieron el balón en el área contraria.

El Atlético no tiró una sola vez entre los tres palos y Simeone admitió que "es difícil de explicar" sobre todo cuando al Granada, en la primera jornada, fueron capaces de endosarles media docena de goles. "Me quedo con amargura porque en cuanto a predisposición, compromiso, actitud y presión en el campo rival el equipo estuvo bien, pero con poca lucidez", apuntó en rueda de prensa.

"Nos enfrentamos a un equipo que juega muy bien, con posesiones largas y con un ritmo que le conviene. En todo momento, repito, nuestra predisposición fue buena, pero cuando nos tocó generar juego para lastimar no pudimos tener la lucidez en ese espacio. Nos quedamos con esa sensación", añadió el preparador argentino.

"Nos costó tal y como se vio en el partido", dijo Simeone, que no quiere seguir comparando los empates de este curso con los del pasado. "No nos vamos a pasar toda la temporada comparando una cosa con la otra. Hoy presionamos en el campo rival muchos pasajes del partido y esas cosas probablemente no sucedían el año pasado".

"Hemos cambiado la presión, la búsqueda por los costados, creo que en todo momento la actidud para inquietar al rival estuvo, después un mal control o un paso no precise, y esto nos genera no poder lastimar a un equipo que cuando se defiende lo hace extraordinariamente bien. Y mira que nosotros somos especialistas en esto, pero a partir de ahora tendremos que buscar alternativas", apostilló.

Una de ellas será "aprovechar mejor el balón parado". "Sacamos nueve córners y ellos uno. Habrá que buscar otros caminos que nos lleven a más opciones para poder ganar el partido. Nos enfocaremos en eso", finalizó el técnico colchonero tras el segundo empate consecutivo de su equipo.