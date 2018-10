Simeone: "Llevo 13 años en un club haciendo casi lo imposible"

Publicado 23/07/2018 12:20:17 CET

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, cree que está "haciendo casi lo imposible" en un club en el que lleva 13 años y en el que actualmente necesitan "intentar y ser creativos" cuando acuden al mercado de fichajes para competir con los equipos que puedan realizar desembolsos millonarios para seguir siendo competitivos.

En una columna firmada en la web 'The Coache's Voice' ('La Voz de los Entrenadores'), el argentino hace un repaso a estos primeros años en los banquillos, sobre todo en el del conjunto rojiblanco, al que llegó en el invierno de 2011. "Siete años después, tengo que decir que el Atlético es mi vida. Llevo 13 años de historia ligada a un sólo club, 13 años de historia haciendo casi lo imposible", relata.

El 'Cholo' sabía que terminaría su "carrera deportiva" y que empezaría a "entrenar" en Argentina, pero también no escondía que le llegaría la "oportunidad de dirigir al Atlético en un momento difícil". "Así que estaba listo y cuando sucedió, no pensé mucho en lo que diría en mi primer encuentro con los jugadores. Nunca he sido alguien que prepara lo que va a decir, intento ser espontáneo", añade

"Sabía que tenía una ventaja. Durante cinco años y medio, había jugado aquí", prosigue el excentrocampista. "La gente del Atlético siempre quiso un equipo competitivo, que fuese fuerte en defensa, que jugase al contraataque y fuese una molestia para los superpoderosos. Mi objetivo se centró en eso", subraya.

Simeone celebra que hubiese "una conexión muy fuerte entre la gente y los jugadores". "Y así, como sucede siempre en este deporte, la gente se deja llevar por esta pasión", remarca, considerando que "punto real de comienzo" de su proyecto "cinco meses después" de su llegada con la consecución de la Liga Europa. "Era el inicio de un nuevo e importante ciclo, un ciclo que significaba que estábamos comprometidos y que nos permitió ver las cosas con claridad", afirma.

Esto era "pelear contra los más grandes". "Ganar la Liga compitiendo contra el Real Madrid y el FC Barcelona es casi imposible, pero con trabajo duro, continuidad y perseverancia y también con grandes jugadores, porque sin ellos no podrías lograr lo que tenemos, convertimos lo casi imposible en posible", comenta.

"MIENTRAS DUERMES ALGUIEN MÁS ESTÁ TRABAJANDO"

El 'Cholo' insiste en el mensaje de "hacer algo que es casi imposible" al referirse al decisivo partido en el Camp Nou que les dio el título en la temporada 2013-2014. Tras el pitido final, "junto a Germán Burgos", empezaron a "reír" porque "lo primero" que sintió fue "alegría". "¿Y después?. Es difícil de explicar, es una mezcla de sentimientos", confiesa.

"Esa temporada es una de las que seguramente será recordada en la historia del fútbol español", advierte el entrenador del Atlético, que no se olvida que "en el fútbol es imposible realmente detenerte, pensar y disfrutar". "Mientras duermes, alguien más está trabajando", apunta el argentino.

Este también sabe que su club "no tiene las opciones de los superpoderosos para gastar 150 ó 250 millones en un jugador" cuando acude al mercado a fichar. "Así que necesitamos intentar y ser creativos, teniendo en cuenta lo que necesitamos para hacer mejor al equipo y qué piezas estamos desarrollando. Esto significa mucho trabajo y no tener fallos cuando llega el fichaje de jugadores que van a hacer mejor al equipo", aclara.

Por otro lado, Simeone diferencia entre su etapa de jugador y la de entrenador. "Cuando eres futbolistas, además de saber las necesidades del equipo, piensas en ti mismo. Como entrenador, es lo contrario, tienes que verlo todo, intentar hacer todo bien, minimizar las fortalezas de tus rivales y fortaleces las tuyas", asegura.

"Por encima de todos, debes ser fuerte porque, durante una temporada, hay muchas veces en la que debes decir las palabras correctas en el momento adecuado para que los futbolistas puedan seguirte. Como entrenador, la principal pasión que tienes es para mejorar jugadores. Por supuesto que ser campeones es algo que todos queremos, pero creo que el mejor 'título' es ver a jugadores como Koke, Lucas Hernández o Ángel Correa convertirse en profesional de un perfil alto", sentencia.