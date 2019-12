Simeone: "Lo mejor que pudo pasar fue fallar el penal, en ningún momento hubo una gota de negatividad"

Publicado 12/12/2019 0:21:08 CET

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, admitió este miércoles que "lo mejor fue fallar el penal" que lanzó Kieran Trippier al empezar su partido ante el Lokomotiv de Moscú, ya que "en ningún momento hubo una gota de negatividad" entre la afición hasta celebrar el triunfo (2-0) y su billete a octavos de la Champions League.

"Tanto para el club, el equipo, la gente y para nosotros como cuerpo técnico, todos necesitábamos estar en octavos y trabajamos en consecuencia de lograrlo. Entiendo que había una presión debido a los partidos anteriores. Lo mejor que pudo pasar fue fallar el penal, en ningún momento hubo una gota de negatividad", comentó el 'Cholo' Simeone al respecto de su entregada afición.

Así, subrayó que ese apoyo les había servido para "atacar bien posicionados, por bandas con Trippier y Lodi, João hizo un partido importante...", enumeró. "Un partido que se tenía que haber cerrado antes", reconoció igualmente desde la sala de prensa del Metropolitano.

"El equipo hizo un partido muy importante, donde empezó fuerte y se empezó con la dificultad del penalti fallado. La presión generaba en el ambiente posiblemente alguna duda, y donde nunca la hubo, porque el equipo siguió insistiendo", prosiguió el 'Cholo' con su análisis.

"¿Lo más importante en el día de hoy? Lo de la gente, que en ningún momento hemos sentido la realidad que sentimos dentro de LaLiga", añadió. "La gente resistió, vino el otro penal y el equipo respondió con energía positiva y eso nos generó hacer un buen partido", afirmó el técnico colchonero.

Además, acerca de João Félix indicó que "sigue creciendo" día a día. "Tiene un montón de cosas para dar al equipo, necesitamos que se combine con los de delante y que pueda encontrar ese último pase para encontrar esa finalización que nos deje cerrar cada partido un poco antes", reiteró.

Por otra parte, dio algunos detalles sobre cómo se decide al lanzador de cada penalti. "Antes del inicio, hay una lista con cinco pateadores. El primero era Trippier, es el mejor que tenemos. Normalmente en el entrenamiento mete cinco de seis, lamentablemente hoy no ha podido meterlo", señaló.

Mientras tanto, el 'Cholo' esquivó más preguntas sobre la mala racha de su equipo y cómo salir definitivamente de ella. "En la vida uno no puede adelantarse a nada. Todos estamos expuestos porque estamos continuamente jugando. Cuando ganás, estamos bien; y si no ganás, estamos mal. Trabajamos para revertir una situación que no nos está acompañando ahora en LaLiga, pero en Champions mejoró", resaltó.

"Cuando ganás, todo se mirá con mejores ojos y motiva para el proseguir. Lo mejor que seguimos teniendo, como en los días anteriores, es la cantidad de situaciones que hemos generado", analizó Simeone antes de señalar otra vez el gran problema de su plantilla este curso.

Igualmente, aseguró que sus jugadores resolverán con mayor facilidad cada encuentro cuando tengan "más calma" delante de la portería rival y también cuando dejen de "ser egoístas en la finalización del juego" ofensivo. "Eso no generará tener más contundencia de cara al gol", concluyó.