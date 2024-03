Simeone: "Morata va a hacer un gol mañana"

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que el equipo necesita "mejorar en la intensidad y en la agresividad defensiva", además de mostrarse convencido de que Álvaro Morata "va a hacer un gol" este domingo en el partido de LaLiga EA Sports ante el Real Betis, donde no estará el francés Antoine Griezmann.

"Sucede a todos los delanteros. Cuando no pasan por una etapa positiva en cuanto al gol, siempre hay esa sensación de falta de lo que les importa a ellos, que es el gol. Por eso son delanteros. Pero mañana va a hacer un gol", declaró en rueda de prensa sobre la sequía de Morata.

Sin embargo, sí descartó a Griezmann para el duelo ante los verdiblancos, aunque no para el partido de vuelta de octavos de 'Champions' ante el Inter. "Los médicos irán informando la semana que viene de cómo va evolucionando", indicó.

Respecto al bajón en el rendimiento defensivo del equipo, el técnico argentino aseguró que "no" es un problema solo "de esta temporada". "El equipo necesita mejorar en la intensidad y en la agresividad defensiva. No representa muchas veces al colectivo; a veces lo individual genera fallos a los colectivos. Hay que mejorar individualmente para que colectivamente aparezcan siempre cosas buenas", manifestó.

Por otra parte, valoró la eliminatoria copera ante el Athletic. "Creo que hicimos una buena Copa del Rey hasta el partido de Bilbao, en el que fueron superiores a nosotros y ganaron merecidamente. Lo que me enseña la vida es seguir preparándonos para lo que viene, que es lo que importa. Estamos pensando en el Betis, en hacer un buen partido y en seguir en la línea buena de LaLiga", advirtió.

"El Betis viene mejorando en estos últimos partidos, haciendo buenos partidos en LaLiga. Los chicos nuevos que llegaron en enero le han dado más agresividad ofensiva, más trabajo en el medio. Conocemos al entrenador, trabaja muy bien su idea de juego desde hace muchísimos años. No imaginamos otra cosa que un equipo valiente, intentando jugar como hace el Betis siempre. Seguramente tendremos que llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño", analizó sobre el duelo del domingo.

En otro orden de cosas, el preparador rojiblanco no quiso desvelar si se conformaría con ser cuarto en LaLiga EA Sports. "Nosotros vivimos en el partido a partido, no podemos analizar tan adelante", dijo. "Yo siempre soy optimista, intento pensar siempre en cosas buenas. Para llegar a donde queremos necesitamos un gran esfuerzo de acá al final de LaLiga y obviamente en el duelo que tengamos con el Inter en 'Champions'", subrayó.

También habló de la competencia de Roro Riquelme con Samu Lino en el lateral. "Todos vemos algo parecido. Sus dos últimas intervenciones han sido mejores que las anteriores y eso lo posiciona en un lugar de competencia que queremos, para que compita con Lino para que el equipo esté mejor", explicó.

Por último, Simeone no quiso extenderse a la hora de hablar de los incidentes sucedidos en la previa del partido de vuelta de semifinales de Copa en Bilbao. "Preocupa a todos, no solo a nosotros puntualmente. Ponerse a explicar lo que ha sucedido sería ponerse en el lugar de víctima, y prefiero no tenerlo en este momento", concluyó.