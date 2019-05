Simeone: "No todos pueden despedirse como Godín"

Publicado 12/05/2019 23:32:01 CET

"A Griezmann le hemos dado afecto, el club ha trabajado para que se quede"

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, destacó que pocos jugadores como el uruguayo Diego Godín "pueden despedirse" de su afición de la forma en que lo hizo el capitán rojiblanco en el Wanda Metropolitano, y reiteró que al delantero francés Antoine Griezmann le han dado "afecto" para que siga.

"Los futbolistas se pueden despedir de la manera que lo han hecho estos chicos. Se lo merece como Gabi, como Fernando. No todos los futbolistas se pueden despedir como lo han hecho ellos. Esto le quedará para toda la vida porque había un respeto en el silencio esperando que hable, no se iba nadie del estadio. Me pone muy contento. Eso es crecimiento de vida", dijo Diego Pablo Simeone en alusión a la marcha del uruguayo.

Por otro lado, el 'Cholo' explicó que el objetivo del Atlético ha sido hacer un "esfuerzo enorme por jugadores importantes". "Cuando no había opciones y se movió todo para que siguiera Falcao. Luego con Oblak, con Griezmann ... Habla de crecimiento. Un club, un estadio que mejora. Ya tenemos dos segundos. Todavía nos cuesta la Champions ... en la Copa no nos está yendo bien en los últimos años. Hay que estar preparados para resolver... y por eso nos quedamos", reflexionó.

En este sentido, Simeone se refiriço a la continuidad o no de Griezmann la próxima temporada. "Nunca soy bueno con los números. En la manera que se entregó hoy, la comunión con la gente. Como se compatibilizó con la gente ... Le damos afecto, el club ha trabajado para que esté con nosotros. Él nos ha dado alegría, entusiasmo y que quiere estar", destacó.