Simeone: "Nos preocupa todo, vamos a entrar en algo desconocido"

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha reconocido que está preocupado "por todo" en la reanudación de LaLiga Santander, ya que entran en terreno "desconocido", y ha asegurado que de momento lo único que le "interesa" es el partido de este domingo ante el Athletic Club en San Mamés (14.00 horas).

"Nos preocupa todo porque vamos a entrar en algo desconocido. Es un campeonato a once fechas, con cinco cambios, partidos cada tres cuatro días... Estoy preocupado por todo y ocupado en intentar resolver de la mejor manera las dificultades que van a aparecer", declaró en rueda de prensa. "Bilbao es lo único que nos interesa. No podemos manejar algunas situaciones, tenemos que adaptarnos, las excusas no las comprendemos. El horario que nos digan, a ponerse la ropa y a la cancha", añadió sobre el calendario.

Además, el técnico argentino advirtió que la victoria en Anfield, el último partido antes del parón por la pandemia de coronavirus, queda "muy atrás". "Fue muy importante, pero hoy es un escenario completamente distinto, los entrenadores tendremos que llevar a los jugadores a la misma línea. Los cambios serán determinantes; si entran bien, el equipo mantendrá la fuerza", manifestó.

En este sentido, analizó la nueva regla de los cinco cambios por partido. "Nos vamos a enfrentar a un montón de situaciones nuevas. Me parece correcto tener más variantes para refrescar ante la cantidad de partidos que vamos a tener. A mayor capacidad de compresión del grupo, de la importancia que hay, ya sea en 20 minutos o en 70, estará la diferencia. Ya lo estamos viendo en algunos partidos, que la gente fresca que entra acaba siendo determinante; ahora, más que nunca se depende del grupo. Si antes cinco minutos era un montón, ahora cualquier minuto tendrá mucho valor", señaló.

Por todo ello, será fundamental "la ambición". "El equipo que logre despertar el amateurismo que teníamos cuando jugábamos en la plaza, en un campito sin gente o cuando éramos chicos... Los que tengan la ambición y el gen competitivo que no sólo lo despierta la gente, tendrán un plus. La calidad técnica del futbolista, ya que la parte física no ha podido desarrollarse de la mejor manera, será un punto importante y dependerá de cómo los entrenadores podamos manejar esta situación, como hacer que todos los futbolistas se sientan importantes. Nos vamos a enfrentar a situaciones no conocidas", expresó.

Por otra parte, Simeone reconoció que pesará el hecho de jugar los encuentros a puerta cerrada. "Todos los equipos se nutren de ese jugador número doce. En el Wanda Metropolitano dependemos mucho de esa situación. Pero hay que la ambición de cada uno, que va relacionada a la motivación con cumplir los objetivos, sabiendo que va a haber situaciones diferentes. La gente es muy importante, pero no va a estar. Por más que opinemos de todo lo que va a suceder, es momento de aceptación. Es lo que hay, y hay que prepararse para rendir de la mejor manera", expuso.

"EXPLICAR CÓMO ESTÁ LA PLANTILLA ES CASI IMPOSIBLE"

Sobre el estado de la plantilla, el 'Cholo' aseguró que ve a sus futbolistas "con ilusión" y "con ganas de jugar al fútbol", aunque resulta "casi imposible" hablar de su forma física después de solo unas semanas de preparación. "Las palabras cuentan poco, necesitamos hechos. Mañana nos vamos a encontrar a un rival competitivo, fuerte, que sabe a lo que juega", dijo. "Nos preparamos de la mejor manera que pudimos, y ahora, a jugar. Veremos cómo podemos ir solucionando las dificultades que aparecerán", añadió.

Además, confirmó que no van a tener disponible al central brasileño Felipe, aunque espera que esté "de la mejor manera" el miércoles para el partido ante el Osasuna en El Sadar. "Necesita más preparación para encontrar su mejor nivel. Es alto, fuerte y grande... Necesitamos 60 minutos, 30, para volver a tener al mejor Felipe, el que dejó una Liga y una Champions a un nivel altísimo", indicó.

También habló del estado de forma de Marcos Llorente, que podría jugar más avanzado tras mostrar sus dotes goleadoras en Anfield. "Marcos nos da alternativas importantes. Podemos jugar con tres en el medio, con Carrasco arriba, con Llorente por la derecha... Marcos tiene condición física y de llegada de segunda línea muy buena; lo demostró cuando sacamos a Costa. Nos da trabajo en el medio y une recorrido y posibilidad de gol", señaló, antes de afirmar que poner juntos a Diego Costa y Morata "no es lo mismo que en pretemporada", ya que no puede "desaprovechar a los dos juntos" cuando no tiene al equipo "preparado para sostener a los dos delanteros".

Por último, sobre la marcha de su segundo entrenador, Germán 'Mono' Burgos, le reiteró su "agradecimiento absoluto". "Es una decisión importante para él, se encontrará con desafíos que le motivarán y generarán energía y ganas de cumplir con los objetivos que necesita. algunos futbolistas ya han comentado lo que nos ha dado Germán. Leo deseo lo mejor", concluyó.