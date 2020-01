Simeone: "Nosotros lo valoramos todo, cualquier torneo que sea"

Publicado 08/01/2020 19:41:13 CET

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha afirmado este miércoles que él y sus pupilos lo valoran "todo" cuando de por medio está la opción de ganar un título, en "cualquier torneo que sea", aludiendo así a su semifinal contra el FC Barcelona en la novedosa Supercopa de España, que se disputa en tierras saudíes.

"Siempre es una oportunidad competir por cosas importantes y nosotros lo valoramos todo, cualquier torneo que sea. Y en este momento, la Supercopa la entendemos como una oportunidad para seguir creciendo como club y como equipo, para tener a nuestra gente ilusionada y ojalá que podamos responder a la altura de la competencia", ha comentado Simeone en rueda de prensa desde Yeda.

"LaLiga te permite un montón de situaciones que esta competencia no te las va a dar. Así que hay una idea sola en este partido", ha aseverado. "Siempre en el mundo, cuando juegan Real Madrid, Barcelona, Valencia, Atlético de Madrid... no preguntan quién jugó mejor, sino cómo salió el partido. A consecuencia de estos tes encuentros, habrá un ganador y es lo único que importará", ha reiterado el 'Cholo'.

Además, ha recordado que la baja del lesionado Diego Costa "la tenemos de hace varios partidos" y que por eso apenas modifica sus planes. "Es un jugador muy importante que nos da competencia interna y fortaleza ofensiva", ha argumentado sobre el ariete hispano-brasileño.

"Así y todo, igualmente el equipo ha trabajado muy bien en su ausencia. En cuanto al partido de mañana, es un partido de eliminatoria, donde solo pasa uno y el único resultado que va a contar es ganar. Cada uno contará con sus armas para llegar a ese resultado", ha insistido.

Por otra parte, los periodistas le han mentado su sanción en la Supercopa del año 2014. "Recuerdo perfectamente aquel momento, sobre todo porque ganamos la Supercopa", ha dicho al respecto, antes de describir "la felicidad" de estar "en una competencia importante" para el club colchonero. "Ojalá que nos podamos portar bien", ha bromeado.

Mientras tanto, ha restado importancia a las opiniones externas sobre el nuevo formato de este torneo, que incluye a subcampeones. "No me pongo a valorar lo que valoran los demás. Sé que es importante ganar. Desde chico me enseñaron que cualquier competencia es importante y me la tomo como tal. Después, cada uno la valorará como quiera", ha asegurado.

Luego, de João Félix ha declarado que "cada futbolista tiene una personalidad diferente" para adaptarse a nuevos retos. "Cada futbolista necesita un tiempo diferente y a cada futbolista hay que hablarle de manera diferente", ha manifestado Simeone.

"Y dentro del error, intentamos acertar en las formas para llegar a cada uno de ellos para que esto lo vivan con alegría y con ilusión. El Atlético vive el fútbol de una manera competitiva a nivel altísimo. Y para los que están acá, a partir de que tengan talento, que aparezca un compromiso. Cuando aparece ese compromiso de sentir, luego las cosas salen solas", ha teorizado.

También ha recalcado que el Barça "siempre propone un fútbol ofensivo, en el cual sus individualidades terminan rompiendo cualquier trabajo colectivo del rival". "Nosotros llegamos en un buen momento, con cosas para mejorar", ha añadido.

"No tengo dudas de que el partido de mañana nos viene muy bien. Jugar contra los equipos mejores del mundo te hace más fuerte. Porque hay que prender las alarmas desde el primer minuto y eso hace que la concentración crezca y te mejore, desde luego", ha subrayado el 'Cholo'.

Más tarde, ha detallado la recuperación de Koke Resurrección. "Viene de entrenar dos o tres días con el equipo, está muy bien, está con ganas de jugar, con ilusión. Pero Héctor [Herrera] viene compitiendo bien, Saúl y Thomas también... Así que por ahí andará. Tengo dudas sobre quién empezará, pero sí que tengo claro que participarán todos en algún pasaje del partido", ha concluido.