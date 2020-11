Simeone: "Seguimos dependiendo de nosotros y eso es una buena situación"

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, lamentó no haber podido sumar los tres puntos ante el Lokomotiv (0-0) en la cuarta jornada de la fase de grupos de la 'Champions', pero pidió "tranquilidad" porque siguen "dependiendo" de ellos mismos y eso considera que es "una buena situación".

"Empezó esta etapa de la 'Champions' con situaciones complejas, nos costó en los partidos que hemos jugado, pero quedan dos jornadas y depende de nosotros; eso sí es una buena situación. Así que esperaremos el partido del martes que viene y nos enfocaremos en buscar el objetivo que queremos", analizó el argentino ante los medios.

"Nos ocupa esta competición que nos intenresa, nos gusta, y pese a las dificultades es evidente que hemos generado muchísimas ocasiones en los dos últimos partidos. Pudimos ganar aunque seguramente nos faltó algo de frescura en la cercanía del área. Luego sí tuvimos una gran intensidad en los primeros minutos y muchas situaciones para cambiar el marcador", añadió Simeone.

"El portero de ellos hizo una gran tarea y después, con el paso del tiempo, ya íbamos a contrarreloj. Es normal porque llega la ansiedad de querer ganarlo y el rival espera. Ellos defendieron con más fortaleza según pasaba el tiempo. Vino el gol, pero desgraciadamente fue fuera de juego y toca seguir trabajando", indicó el 'Cholo'.

"Tenemos una una oportundiad importante con el Bayern para posicionarnos de cara a la última jornada y seguir teniendo opciones de clasificarnos. Habrá que trabajarla para poder llegar al objetivo que queremos", dijo el técnico argentino en rueda de prensa.

En este sentido, Simeone afirmó que no está preocupado por las ausencias de Diego Costa y Luis Suárez, que dejaron al Atlético sin un '9' referente este miércoles. "Hemos tenido situaciones de gol. Tanto Correa como Joao Félix hicieron un gran partido pero está claro que los rematadores no los tenemos en estos momentos. No podemos pensar en los que no están, tenemos que potenciar lo que sí tenemos", manifestó

Preguntado cómo es posible ganar al Barça y empatar con el Lokomtiv, el técnico rojiblanco recordó que se trata de "fútbol". "Es un juego, hay rivales diferentes, competencia alta en cualquier competición, y nos vamos a encontrar siempre con estas stiuaciones. Son partidos seguidos en los que tenemos que responder de la mejor manera sin excusas", agregó.

Por último, en relación a la lesión de Diego Costa, el técnico del Atleti dijo que estuvo "hablando con él". "Sabe que lo quiero mucho, lo esperaremos el tiempo que sea necesario para que nos siga ayudando. Nos ayuda en el vestuario solo con su presencia, esperaremos todo lo que sea necesario", finalizó.