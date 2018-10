Simeone: "Tanto Torres como yo queremos lo mejor para el club"

Publicado 22/02/2018 22:01:21 CET

"Es buen momento para seguir en esta línea"

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha declarado al término del encuentro en el que su equipo ha ganado (1-0) al Copenhague y se ha clasificado para los octavos de final de la Liga Europa que los rojiblancos siguen "ilusionados" por seguir compitiendo en esta competición instando a seguir "en esta línea" y ha querido zanjar la polémica de los últimos días afirmando que tanto Fernando Torres como el argentino quieren "lo mejor para el club".

"La gente del Atlético está ilusionada en todo lo que envuelve al club. Hoy estrenamos este auditorio, que es fantástico, como nuestro estadio. Tenemos jugadores jóvenes e ilusionados. Hemos tenido dificultades al inicio pero nos hemos reinventado, es un buen momento para seguir en esta línea, compitiendo en Europa League y en Liga", declaró el argentino en la nueva sala de prensa del Wanda Metropolitano estrenada este jueves.

El preparador quiso destacar la labor de Kevin Gameiro, autor del gol de la victoria ante el Copenhague este jueves. "Kevin no pudo hacer pretemporada, empezó en octubre sus primeros partidos. Es importante, siempre hemos creído en él y en su velocidad. La aportación del gol beneficia la necesidad del equipo. Ojalá siga así", comentó.

El técnico quiso restar importancia a la polémica después de su "no" a si evitaría la marcha de Torres a final de temporada. "La afición ha estado, como siempre, de 10 y hoy más que nunca. Lo que se busca a partir de mis palabras es polemizar, no nos interesa. La polémica se sirve diariamente y a partir de eso aparecen un montón de situaciones. Nos interesa que ganemos y que sigamos creciendo. Tanto Fernando como yo queremos lo mejor para el club", señaló.

El argentino también habló sobre el posible traspaso de Yannick Carrasco y las nuevas opciones para Nico Gaitán. "Si se confirma, es una salida importante. Es joven con un gran presente e importante para nuestro equipo. Son decisiones de los futbolistas. Se renueva la posibilidad para Gaitán, que no salió en diciembre y enero. Siempre hemos tenido confianza en él, no haberlo colocado en su lugar no le permitió responder de la mejor manera. Tiene velocidad, visión de fútbol. Ojalá Nico crezca y nos de situaciones importantes", indicó.

Simeone insistió en que no es el que decide principalmente en el capítulo de las salidas de los futbolistas rojiblancos. "Está claro que no decido, sí participo y opino. Estoy al tanto de que el mercado chino siempre está latiendo. Eso será elección de quien quiera ir", sentenció.