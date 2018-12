Simeone: "Tenemos que potenciar a los delanteros que pueden jugar"

Publicado 07/12/2018 14:30:15 CET

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que no está pensando en incorporar a un nuevo delantero que cubra la baja de Diego Costa, que estará ausente unos dos meses tras operarse del pie izquierdo, sino en "potenciar" a los que ya tienen, y ha advertido del peligro de su rival de este sábado en el Wanda Metropolitano, el Deportivo Alavés, que tiene "rasgos parecidos" a los de su equipo y que está haciendo un curso "extraordinario" con Abelardo.

"Nosotros estamos trabajando en consecuencia de los futbolistas que tenemos y en potenciar a cualquiera de los que pueda jugar, porque tenemos variantes diferentes. Kalinic es más referencia de delantero, pero ya han visto a Correa, que lo puede hacer, lo hizo Gelson en su momento, Vitolo puede jugar tranquilamente detrás de Griezmann... Son opciones", señaló en la rueda de prensa previa.

Así, no quiso valorar los rumores que sitúan al delantero del RC Celta Maxi Gómez en el cuadro colchonero. "Creo que sería una falta de respeto hablar de un jugador que no está con nosotros, con la posibilidad de que supuestamente venga, como han comentado. No encuentro apropiado opinar", dijo sobre el ariete uruguayo.

Además, el técnico argentino afirmó que Saúl Ñíguez, que jugó de lateral la semana pasada en Montilivi, tiene que sentirse "orgulloso" de cumplir en diversas posiciones, antes de confirmar que Diego Godín, uno de los ausentes en las últimas semanas, todavía no estará disponible. "El otro día él mismo contaba que necesita más tiempo para estar mejor y no sufrir ningún contratiempo de cara a lo que va a venir", manifestó.

"Lo importante es que se recupere bien, que se ponga a disposición. La competencia en ese sector del campo es dura y fuerte, así que va a estar buenísimo; necesitamos a los cuatro, porque son jugadores muy importantes para el equipo", opinó también sobre Filipe Luis, Juanfran Torres y José María Giménez, que cuenta con el alta médica.

Por otra parte, el 'Cholo' se deshizo en elogios hacia su rival del sábado y hacia su entrenador, Abelardo Fernández. "Es un equipo muy competitivo, con rasgos parecidos a los nuestros, con presión alta sobre todo de los medios, con un trabajo importante en Calleri para darle mejor presión a los medios que le acompañan, con unas bandas con Jony e Ibai, que lo están haciendo muy bien, con laterales con recorrido largo...", enumeró.

Así, explicó que la llegada del entrenador asturiano hace al cuadro babazorro más "peligroso". "Todo lo que está haciendo desde que llegó Abelardo al Alavés es extraordinario, con números muy buenos y con una identidad. Sabe a lo que juega, y un equipo que sabe a lo que juega es peligroso", indicó.

Por último, Simeone deseó que el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, que se celebra este domingo en el Santiago Bernabéu, pueda desarrollarse sin problemas. "Ojalá sea un partido con tranquilidad y que refleje la capacidad de convivir con un espectáculo como el que se va a poder vivir", concluyó.