Simeone: "Nuestro único camino es el partido a partido"

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que a pesar de comenzar la nueva temporada de LaLiga Santander como defensores del título no deben apartarse de su "único camino", que es ir "partido a partido", empezando este domingo ante el "peligroso" RC Celta, y ha desvelado que "no" van a "variar el destino".

"Nosotros no variaremos nuestro camino; nuestro único camino es el partido a partido, entender cómo es LaLiga y que no hay otra forma de competir mejor que la que venimos haciendo desde hace nueve años y medio", declaró en rueda de prensa. "Lo que nos marcamos es ser competitivos", advirtió.

Por ello, cree que no deben cambiar su objetivo de los últimos años. "Lo mejor que nos puede pasar como club, en este crecimiento sostenido, es no variar el destino, que es ser competitivos. Queremos mejorar el camino que tuvimos en la Copa del Rey y en la 'Champions' y, obviamente, sostenernos en esa lucha de estar en 'Champions' la temporada que viene para llegar al final de temporada con ilusiones y pudiendo hacer lo más lindo que tiene el torneo, que es ganar", subrayó.

Así, ese camino empieza este domingo en Balaídos. "Nos vamos a encontrar con un rival peligroso, seguramente uno de los que mejor fútbol hizo la temporada pasada desde la llegada de Coudet. Le ha transmitido al equipo agresividad, intensidad, buena recuperación, buen juego posicional... Compitió la temporada pasada de una manera muy exitosa. Mañana tendremos que llevar el partido a donde nosotros creemos que le podemos hacer daño", expresó.

Por otra parte, el técnico argentino valoró también el estado actual de LaLiga Santander tras la marcha de Leo Messi, y negó que hayan mantenido conversaciones con él. "La situación del Barcelona generó esta salida, que es muy importante para nuestra liga por la jerarquía que tiene Messi dentro de LaLiga y del Barcelona. Nosotros no estuvimos hablando con él para tener alguna mínima opción de poder contar con él", explicó.

"La liga inglesa no tiene ni a Messi ni a Ronaldo y es una de las ligas más importantes del mundo. Estará en la competencia que tengan los equipos y en su crecimiento sin Messi y sin Ronaldo lograr hacer una liga competitiva como lo hace Inglaterra, sin tener a ninguno de los dos", prosiguió.

En otro orden de cosas, el 'Cholo' no ocultó que están en la búsqueda de un delantero. "Por lo que se ve, el mercado en general, salvo en Inglaterra, está muy difícil para todos. Nosotros hemos hablado con Andrea -Berta- y con Miguel -Gil Marín- desde que acabó LaLiga, sabemos cuáles son las situaciones que el equipo busca y esperaremos a que las mejores situaciones que puedan aparecer favorezcan al club y al equipo", apuntó.

También habló de las incorporaciones de Rodrigo de Paul y de Marcos Paulo. "Vino antes de sus vacaciones para encontrarse mejor en el grupo y adaptarse lo más rápido posible. Será un jugador importante en transición, en su visión de juego; tiene una muy buena pelota parada, tiene gol... No estoy descubriendo nada. Veremos si puede adaptarse en seguida a lo que el equipo necesita. Entrará en una competencia en mitad de la cancha; Kondogbia, Herrera, Llorente, Koke, Lemar y él competirán por esa posición", dijo sobre el argentino.

"A Marcos lo vimos muy poco. Los primeros días lo vimos muy bien, entró muy bien en el partido en Burgo de Osma, pero luego se lesionó y no pudo entrenar más con nosotros. Estoy esperando a que me informen desde el club cuál es su situación para poder tenerlo en cuenta o no para la temporada", añadió sobre el portugués.

Sobre Saúl Ñíguez, aseguró que lo ve "de la misma manera que hace ocho años". "Su mayor virtud es lo polivalente que puede ser para el equipo y las variantes que nos da desde su juego. Sigo pensando lo mismo que siempre", expuso.

Por último, valoró la pretemporada que ha hecho su hijo, Giuliano Simeone, con el primer equipo. "Está trabajando muy bien, lo hemos visto bastante maduro con sus 18 años. Tiene muchísimas cosas que mejorar e iremos viendo en su evolución si se mantiene entrenando con nosotros o si baja a jugar con el B, como normalmente tendría que suceder", finalizó.