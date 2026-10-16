Simeone: "A veces, ganar cinco partidos no significa que estés haciendo las cosas muy bien"

Archivo - El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, durante una rueda de prensa. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, advirtió este viernes que, "a veces", ganar cinco partidos seguidos como le sucede actualmente a su equipo, "no significa que se estén haciendo las cosas muy bien", y además alabó la gran importancia que tiene el centrocampista Pablo Barrios en el equipo.

"Siempre hay margen de mejora en todos los aspectos. A veces, ganar cinco partidos no significa que estés haciendo las cosas muy bien porque siempre hay errores en todos los momentos y fortunas en las que un gol no ha llegado en el momento indicado. Entiendo que el poder ponernos en ventaja en los partidos nos está beneficiando este año y espero poder controlarlo. En lo general, tenemos que mejorar ofensiva y defensivamente", expresó Simeone en rueda de prensa previa al duelo de este sábado ante el RCD Espanyol en LaLiga EA Sports.

El entrenador rojiblanco, que confirmó las bajas de Johnny Cardoso y Koke Resurrección, destacó la alta competitividad, la cual hace que el técnico tenga una plantilla importante. "El final de la temporada marcará cuánto importante es. Ahora estamos en construcción y estos momentos nos ayudan a gestionar de la mejor manera los minutos, intentando siempre tener como prioridad ganar el partido", valoró.

Ahora bien, esa alta competitividad del equipo también hace que los jugadores tengan que estar preparados para jugar en "un equipo fuerte" como el Atlético de Madrid donde "tienes que estar preparado porque un día el entrenador te dice de jugar y no valen las excusas de 'hace mucho tiempo que no juego'". "La realidad es entrenar porque estamos siempre a disposición de ellos, en la preparación física, técnica y de que estén preparados para responder en el Atlético de Madrid cuando les toque", señaló el 'Cholo'.

Asimismo, preguntado por la conexión que hay en la izquierda entre Alejandro Grimaldo y Álex Baena, el preparador colchonero no quiso olvidarse de las sociedades que se ven por la derecha entre "Giuliano Simeone, Barrios y a Pubill cuando le toca jugar de lateral", y elogió al lateral izquierdo.

"Es verdad que Grimaldo nos da muchísimas cosas ofensivamente, nos permite atacar por dentro y por fuera. Es un extremo jugando de lateral y le estamos ayudando a que crezca defensivamente porque lo va hacer mejor. Está muy insertado en esa situación para mejorar esa faceta y ayudar al equipo como lo está haciendo", remarcó del valenciano.

En cuanto a Pablo Barrios, cuya vuelta ha mejorado al equipo en la zona de creación, el argentino subrayó su crecimiento, pero espera que los halagos "no le debiliten" y que simplemente le ayuden a ser "un jugador importantísimo". "A partir de ahí que lo demuestre porque el campo es el que termina valorando a los futbolistas y él es un jugador muy importante para el equipo", aseveró.

También trató el momento personal que está atravesando el capitán Koke Resurrección tras el fallecimiento de su madre el pasado martes. "Está en el proceso que todos pasamos cuando pierdes a un familiar, también tiene una molestia en su pierna y elegimos no llevarlo para mañana. Pero es un chico fuerte y seguramente atravesará este proceso duro de la mejor manera con su familia, que es una bonita familia", apuntó.

Por último, Simeone valoró al entrenador del RCD Espanyol, Manolo González, por construir un equipo "muy trabajado, competitivo" contra el que siempre le ha costado jugar en su estadio. "En la temporada pasada empezó muy bien y después no pudo tener una continuidad, pero terminó cerrando bien la temporada. Sabe bien a lo que juega y cuando un equipo sabe a lo que juega, está claro que el entrenador tiene participación. Tiene muchos goles, 11, y también los encajados, 11", zanjó.