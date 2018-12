Solari: "Esto no iba a ser un camino de rosas"

Publicado 12/12/2018 21:43:57 CET

El entrenador del Real Madrid, Santiago Hernán Solari, lamentó haber perdido este miércoles ante el CSKA de Moscú (0-3) en la sexta jornada de la fase de grupos de la 'Champions League' y recordó que la temporada "no iba a ser un camino de rosas", tras haber sufrido así la peor derrota en la historia del club como local en competiciones europeas.

"No hemos sido contundentes ni en el área rival, ni en la nuestra. En la primera parte dominamos el juego y el espacio, pero no concretamos y ellos sí lo hicieron en tan solo cinco minutos. A partir de ahí giró el partido. Nuestra segunda parte fue mala. No me gustó", resumió el técnico argentino.

"Yo debo asumir que el equipo que planteo de inicio tiene muchos chicos jóvenes y nos ha servido para eso, para darles minutos y hacer descansar a los otros. Esto no iba a ser un camino de rosas, no nos gusta para nada este resultado. Confiábamos en cerrar la fase con una victoria y no pudo ser", añadió.

En este sentido, Solari incidió en que se marcha "triste por el resultado". "Hemos asumido riesgos, pero el partido pudo ser diferente. No fuimos contundentes y eso en fútbol se paga. Es frustrante perder con tu público y, además, no lo esperábamos. Sin embargo, creo que hemos jugado bien o muy bien los primeros 35 minutos", aseveró Solari, que se proclamó "responsable" de este resultado.

En otras cuestiones, el preparador merengue fue preguntado por los pitos a Isco Alarcón y su acción con la grada después de 'encararse'. "Esa parte no la he visto. La afición se expresa porque no le gusta el resultado o no le gusta lo que está viendo. Pero que quede claro que tampoco nos gusta a nosotros", manifestó.

Por último, dijo que trabajarán para recuperar al mejor Marcelo y descartó pronunciarse sobre quién le gustaría que fuese su rival en octavos de final. "Tenemos un partido antes contra el Rayo, y el sorteo vendrá cuando tenga que venir. Creo que es el lunes. Además, la 'Champions' se reinicia dentro de mucho para nosotros. Lo primero es el Rayo", finalizó.