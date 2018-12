Solari: "Estoy muy contento por Isco y por Asensio"

Publicado 06/12/2018 18:48:32 CET

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Santiago Hernán Solari, se mostró "muy contento" por la victoria de su equipo ante el Melilla (6-1), en el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, y por Isco y por Asensio, autor de un doblete cada uno después de firmar una "muy buena actuación" este jueves.

En primer lugar fue preguntado por Isco, tras la supuesta polémica que habría dejado al malagueño en el banquillo tras la derrota en Ipurua. "Estoy muy contento por él, me dio mucha pena que se le fuese la primera que pinchó por encima del arquero. Trabajamos para que todos estén a tope, contentos y comprometidos", dijo en rueda de prensa

"Y también estoy feliz por Marco (Asensio). Estoy feliz por los dos. Marcó un golazo muy bonito", añadió sobre el balear antes de explicar que "Vinicius también hizo un buen gol". "Estoy contento por cada uno de ellos y por todos en general. A todos los jugadores les da para ser titulares en este equipo. Si no no estarían aquí", añadió el argentino.

"Evidentemetne juegan 11 y una parte de mi trabajo es elegir a los que juegan. De verdad que estoy contento desde Keylor Navas hasta Mariano, que quizá haya sido el único punto negativo de la tarde por su lesión. Esperamos que no tenga gran cosa. Esperamos que sea leve", espetó Solari, sin conocer aún el diagnóstico del canterano merengue.

Respecto al choque ante el Melilla, el técnico del Real Madrid afirmó que jugaron con "solidez en defensa y alegría en ataque". "No es importa la división del rival porque ellos son líderes en Segunda B, una competición muy complicada. Hacer diez goles en la eliminatoria sin cumplir todos los requisitios, es imposible", añadió.

"El grupo ha demostrado su capacidad, tanto los jugadores más maduros como los jóvenes del primer equipo y los canteranos. Esto me da una satisfacción particular. Fran García, Fidalgo o Javi Sánchez, que marcó un gol y se lo lleva de recuerdo para siempre", zanjó Solari, que no quiso hablar del mercado de fichajes en enero.

Por último, el entrenador del Real Madrid tampoco quiso referirse al Mundial de Clubes. "No sabemos quiénes son los que accederán a este torneo. Todavía ha de jugarse la final de la Libertadores aquí, lo cual es una cosa muy extraña. Todavía queda mucho. Tenemos Huesca, CSKA y Rayo antes de viajar al Mundial. Son partidos muy importantes y después tendremos tiempo de pensar en el Mundialito. He ido muchas veces y me parece una competición preciosa", finalizó.