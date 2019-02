Solari: "Es nuestro mejor partido desde diciembre"

Publicado 09/02/2019 19:15:46 CET

El entrenador del Real Madrid, Santiago Hernán Solari, dijo que "probablemente" han hecho su "mejor partido desde diciembre" tras imponerse (1-3) al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano y destacó el carácter colectivo del equipo para derrotar al vecino.

"Ha sido una victoria de equipo. No hay otra forma de sacar la victoria de este estadio. Hemos jugado ante un equipo muy fuerte, muy bueno, muy competitivo y muy competente. Estuvimos muy fuertes en todas las facetas. Probablemente ha sido nuestro mejor partido desde diciembre", señaló.

"La clave son los jugadores. El equipo somos todos, está claro, incluido yo, pero pero los que están ahí dentro son los futbolistas. Su físico, entrega, corazón y talento es de ellos. El 95% del mérito recae sobre los jugadores. Los que estamos alrededor intentamos ayudar y somos muchos", manifestó.

Preguntado por el VAR, protagonista este sábado en el Wanda, Solari comentó que ellos no pueden ver ninguna jugada. "Nosotros no vemos el VAR, no tenemos un monitor junto al banquillo. Lo único que podemos hacer es esperar. Una vez tomada la decisión, confiar en que ha sido la correcta. Repito que esto no es habitual y nos estamos acostumbrando todos poco a poco", admitió.

El argentino, "muy satisfecho" por el momento de juego de su equipo, aseguró que "hace dos meses" ya hicieron "algunos buenos partidos". Pero quizá no al nivel del último mes. ¿La Champions? El Madrid es favorito por el peso de la historia más allá del momento de forma. Pero es verdad que estamos contentos de estar en ese buen momento de forma", espetó.

Además, Solari fue preguntado por tres jugadores: Reguilón, Bale y Vinicius. "Regui es un ejemplo para todos los canteranos. Demuestra que existe la posibilidad -siempre que haya talento, entrega y dedicación- de hacerse un hueco en la plantilla profesional del Madrid".

En cuanto a Bale aseguró que entró "muy contento al vestuario" después de que se le viese enfilar solo el túnel tras la victoria. "Está muy feliz por su gol. Remató un partido que estaba vivo y cada día se encuentra mejor". Por último, aseguró que Vinicius tiene "muchísimo tiempo por delante" para seguir creciendo. "Aprende de los mejores. Está muy bien aconsejado por el resto del plantel que le da sustancia a su juego", afirmó.

Por último, Solari dijo que pelearán por los tres títulos en juego. "Esto es histórico porque pertenece al Real Madrid. Tenemos que seguir sosteniendo todo esto con los pies en la tierra", finalizó el preparador merengue.