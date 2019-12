Solskjaer asegura que Pogba "no será vendido" en el mercado invernal

Publicado 20/12/2019 13:12:49 CET

MANCHESTER (INGLATERRA), 20 Dic. (Reuters/EP) -

El entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, volvió a descartar este viernes que el centrocampista francés Paul Pogba vaya a dejar el club, pese a que lleva sin jugar desde finales de septiembre por lesión.

"No, no va a ser vendido en enero. Espero que pueda jugar este año, veremos como se siente, pero no voy a presionarle, necesitamos que esté al cien por cien sano. No puedo arriesgarme a ningún contratiempo", señaló Solskjaer en rueda de prensa sobre el centrocampista, que no juega desde el 30 de septiembre por una lesión de tobillo.

El exdelantero reconoció que el internacional jugó "fantástico" cuando pudo hacerlo con los 'red devils'. "Sabemos que tenemos a uno de los mejores del mundo. Necesita tiempo para ponerse en forma, pero marcará la diferencia para nosotros", expresó.

Por otro lado, sobre la posibilidad de fichar a su compatriota Erling Haaland, delantero de 19 años que lleva ya 24 goles con el Red Bull Salzburgo austriaco y al que las informaciones ponían viajando a Manchester, Solskjaer fue claro. "Para ser honesto, no creo que esté viniendo. Conozco al chico y sé que él y sus amigos están de vacaciones de Navidad. Tú no puedes volar a cualquier lugar desde Stavanger", replicó.

"No puedo comentar sobre jugadores de otros equipos. Lo he dicho muchas veces y es sólo una de estas cosas que vienen con tu trabajo, tanta especulación todo el tiempo", añadió el técnico del United.