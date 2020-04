Spadafora: "La prudencia es lo que hace que todavía tengamos la posibilidad de reanudar la Serie A"

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Deportes y Juventud de Italia, Vincenzo Spadafora, ha asegurado que la "prudencia" es lo único que ha evitado que la Serie A se cancele como la Ligue 1 francesa, y que eso abre "una posibilidad de reanudación del campeonato".

"La prudencia que tenemos sobre el fútbol es lo que aún deja una posibilidad de reanudación del campeonato, es el único punto de apoyo. La alternativa es hacer como Francia y decir que el fútbol se acaba. Todo depende de la evolución de la emergencia sanitaria y de nuestra capacidad para respetar las reglas", señaló en un mensaje de vídeo en su perfil de la red social Facebook.

Por otra parte, el dirigente se hizo eco de las palabras del presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Gabriele Gravina, que negó que hubiese ya acuerdo para reanudar la liga, y aseguró que los rumores se deben a "presiones" de ciertos clubes.

"Agradezco a Gravina que hoy negase las declaraciones de alguien de la Serie A, que dijo que había un acuerdo sobre la fecha de reanudación del campeonato. No hay nada más falso. Es lo habitual en algún vicepresidente o presidente, muy pocos, que dicen mentiras y falsedades para presionar al Gobierno. No entienden que los aires han cambiado, que estos métodos ya no funcionan y que esto no es lo que era antes", finalizó.