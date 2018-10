El Sporting acaricia el 'play-off' tras ganar con autoridad a Osasuna

Publicado 23/02/2018 22:56:53 CET

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sporting de Gijón ascendió a la séptima posición de la Liga 123 tras ganar con merecimiento al Club Atlético Osasuna (2-0) en el partido que inauguró la vigésimo octava jornada del campeonato, un duelo resuelto con goles de Rubén García y Michael Santos, uno en cada parte.

El equipo dirigido Rubén Baraja, que no pierde en El Molinón desde diciembre, apenas tardó cinco minutos en adelantarse gracias a una acción de Jony en la banda derecha. El centro milimétrico terminó en el corazón del área y Rubén García no perdonó con una volea perfecta. El tanto apagó a los navarros, que no encontraron argumentos para levantarse.

En la segunda mitad, después de varios intentos de los asturianos, llegó la sentencia en botas de Michael Santos. El ex del Alavés aprovechó un pase excepcional de Álex Bergantiños para batir a Sergio Herrera en el mano a mano. El gol sirvió para cerrar el triunfo a menos de cuarto de hora para el final.

En el último minuto, Isma López pudo haber establecido el tercero, pero su disparo cruzado se marchó por poco. Los tres puntos sitúan al Sporting a un solo puesto -y a un punto- del Numancia, que marca el acceso al 'play-off', mientras que Osasuna ocupa la octava plaza con idéntica puntuación.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA.

-Viernes.

Sporting - Osasuna 2 - 0.

-Sábado.

FC Barcelona B - Nàstic 16.00.

Almería - Cultural Leonesa 18.00.

Rayo Vallecano - Huesca 18.00.

Cádiz - Lorca 20.00.

-Domingo.

Córdoba - Valladolid 12.00.

Zaragoza - Oviedo 16.00.

Granada - Alcorcón 18.00.

Albacete - Numancia 18.00.

Reus - Sevilla Atlético 18.00.

Tenerife - Lugo 20.00.

--CLASIFICACIÓN.

EQUIPOS PTOS PJ G E P GF GC.

1. SD Huesca 55 27 16 7 4 42 21.

2. Rayo Vallecano 47 27 12 11 4 45 31.

3. Cádiz CF 47 27 13 8 6 28 16.

4. Granada CF 46 27 13 7 7 39 29.

5. R. Oviedo 45 27 12 9 6 39 29.

6. CD Numancia 44 27 12 8 7 34 27.

7. R. Sporting 43 28 12 7 9 39 27.

8. CA Osasuna 43 28 11 10 7 31 24.

9. R. Valladolid CF 42 27 12 6 9 48 41.

10. CD Lugo 41 27 12 5 10 29 29.

11. R. Zaragoza 37 27 9 10 8 31 29.

12. CD Tenerife 34 27 8 10 9 36 32.

13. CF Reus 34 27 7 13 7 19 26.

14. AD Alcorcón 34 27 8 10 9 24 32.

15. FC Barcelona B 33 27 8 9 10 32 32.

16. UD Almería 33 27 9 6 12 26 29.

17. Albacete BP 33 27 8 9 10 23 30.

18. Nàstic 32 27 9 5 13 29 36.

19. Cultural Leonesa 29 27 6 11 10 35 45.

20. Córdoba CF 19 27 5 4 18 31 51.

21. Lorca FC 17 27 4 5 18 23 45.

22. Sevilla Atlético 16 27 2 10 15 17 39.