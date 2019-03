El Sporting niega las acusaciones del Oviedo y lamenta la ruptura "unilateral" de relaciones

Publicado 26/03/2019 15:28:17 CET

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Sporting de Gijón ha asegurado este martes que "lamenta profundamente" que el Real Oviedo haya decidido de forma "unilateral" romper las relaciones institucionales entre ambos clubes debido a los hechos acaecidos en El Molinón en el último derbi en referencia al trato a la afición 'carbayona', negados desde el club gijonés.

En un comunicado, el Real Sporting niega haber tratado de forma discriminatoria a la afición del Real Oviedo que se desplazó a Gijón para presenciar el derbi, que se llevó el equipo local, y punto a punto intenta explicar o desmontar los del equipo ovetense.

"El Real Sporting, como club organizador del encuentro, se limitó a cumplir exhaustivamente con las normas que al efecto establece LaLiga. La declaración de alto riesgo conlleva, como debiera saber cualquier club por muy poco que lleve en el fútbol profesional, la obligación del organizador de reforzar las medidas de seguridad y los cacheos", esgrime el Sporting.

Tras la denuncia del Oviedo de que la seguridad privada del Sporting obligara a algunos de sus aficionados a quedarse sin ropa, con mujeres en ropa interior, el equipo sportinguista advierte que una alto cargo de la asociación de peñas del Oviedo fue "invitada a cambiarse en los baños" y que declinó la oferta.

En cuanto a que la afición visitante sólo tuviera acceso a dos baños durante cinco horas, el Sporting muestra en un vídeo los daños causados por parte de la afición ovetense, que disponía previamente de "dos zonas con baños y bares, con un total de 22 baños o cabinas individuales y 4 metros corridos de urinarios".

"Con la entrada de los 6 primeros autocares de aficionados visitantes se inutilizan y destrozan por estos seis cabinas nada más acceder", argumenta el Sporting, que también muestra en el vídeo que acompaña el comunicado parte de las "más de 100 butacas arrancadas o inutilizadas".

"Durante todo el encuentro se dispensó servicio de bar en las dos zonas habilitadas y se consumieron en el encuentro 483 botellas de agua, quedando no obstante, un sobrante no requerido por los aficionados del Real Oviedo de 348 unidades, todo ello sin contar el servicio de cuatro mochileros con bebidas para aquellos aficionados que no querían bajar al bar de la zona baja", añaden desde el club rojiblanco.

Además, el Sporting lamenta y asegura que ningún miembro de seguridad o coordinador del Oviedo hiciera observación alguna "ni antes, ni durante, ni después del partido sobre cualquier tipo de anomalía o queja".

"Ni el director de Integridad y Seguridad, ni el director de Partido desplazado por LaLiga, ni las seis personas para control de accesos ajenas al club, tomaron nota de incidencia alguna de las expuestas en el comunicado del Real Oviedo", manifiesta el Sporting.

Por todo ello, el club asturiano "lamenta profundamente la decisión unilateral del Real Oviedo de romper relaciones institucionales". "Hasta la fecha y al menos en estos dos años en que hemos compartido categoría deportiva no solo habían sido correctas sino muy cordiales, de ahí la sorpresa por no haber tenido noticia alguna ni queja al respecto hasta la emisión de este comunicado, impropio de un club de la categoría del Real Oviedo. No se puede acusar primero y preguntar después", critica.

"Como quiera que es una decisión unilateral e injustificada a nuestro entender por parte del Real Oviedo, no podemos más que respetar su decisión y esperar que rectifiquen la misma igualmente de forma unilateral, por el bien del fútbol, de sus aficionados y de toda Asturias. Quizás el desconocimiento real de los hechos les haya llevado a tomar una decisión apresurada, que se podía haber evitado de haberla compartido previamente", zanja.

No obstante, el club rojiblanco agradece el comportamiento "ejemplar" de la afición del Real Sporting así como el "correcto" de la gran mayoría de la afición visitante, que hizo del evento "una fiesta de Asturias", y felicitó al Real Oviedo en su 93 cumpleaños.