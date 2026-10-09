La Sub-21 se medirá a Japón en un amistoso el 13 de noviembre en el Francisco de la Hera

Archivo - Imagen general del Estadio Francisco de la Hera de Almendralejo (Badajoz) - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española Sub-21 recibirá en el Estadio Francisco de la Hera de la localidad extremeña de Almendralejo a Japón el próximo viernes 13 de noviembre, a las 19.00 horas, en el que será su último partido de 2026, según confirmó este viernes el combinado nacional.

Este será el primer encuentro del equipo que dirige David Gordo después de cerrar su presencia en el Europeo de la categoría de 2027 de Serbia y Albania, y este duelo ante el conjunto japonés servirá para empezar a ir preparando esa cita.

El Francisco de la Hera, con capacidad para 11.580 espectadores, volverá a recibir a la Sub-21, que en septiembre de 2021 goleó en el feudo pacense a Rusia por 4-1, mientras que en octubre de 2024 albergó el amistoso de la selección femenina ante Canadá.