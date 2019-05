Susaeta: "Mi intención era ser un 'one club man' del Athletic"

Publicado 08/05/2019 15:44:04 CET

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Athletic Markel Susaeta transmitió en su despedida que su "intención era ser un 'one club man'" del conjunto vizcaíno y retirarse en él, pero lamentó que "las circunstancias no han ayudado", así como "la controversia" que ha rodeado a su renovación y que le ha dolido "mucho".

"Aunque mi intención era ser un 'one club man' del Athletic, las circunstancias no han ayudado a que esto suceda. Permitidme no entrar en ellas y que siga siendo ese jugador discreto y responsable que he sido siempre y más en los últimos años, con la responsabilidad que contraje al ser capitán", señaló Susaeta en el acto de su despedida este miércoles.

Al extremo del Athletic le ha dolido "mucho la controversia" que se ha dado esta temporada en torno a su renovación, pero se ha mantenido al margen, ya que es una persona "discreta, a la que no le gusta dar titulares ni la exposición mediática". "Quizá el culpable sea yo por nunca haber dicho una palabra más alta que la otra, por haber antepuesto el interés del club por encima del mío o por haber aceptado siempre el rol que me tocara", añadió.

"Así, tras meditarlo mucho en los últimos meses, creo que lo mejor para ambos es que no siga en el club. No he hablado durante la temporada de mi situación, salvo cuando se ha preguntado directamente o cuando se han contado cosas que no eran ciertas, como cuando se dijo que se había recibido una oferta por parte de la anterior Junta, cuando no era así", reveló Susaeta respecto a una posible oferta todavía con Josu Urrutia como presidente.

El capitán de los 'Leones' cree que es el "momento de dar un paso al lado" para apoyar al club "como socio". "No sé donde estaré el año que viene, no me lo he planteado aún, pero sí se que será jugando al fútbol, mi pasión, lo que me gusta y sigo teniendo la ilusión de entrenar y mejorar cada día", afirmó sobre su futuro.

"Cuando me senté el pasado jueves a hablar con el club, les transmití mi decisión de no querer ni saber el contenido de la oferta, y es en ese momento fue cuando la dirección intenta que reconsidere mi postura y continúe en el equipo, lo cual agradezco", confesó el jugador, que ya tenía su decisión tomada a pesar de la oferta de Aitor Elizegi.

Susaeta insistió en que siempre ha puesto "todo el empeño" en devolver "todo el cariño" que le han brindado y "cumplir las ilusiones de la afición". "He puesto mi granito de arena para hacer más grande si cabe al Athletic. Siempre he intentado, con mayor o menor acierto, dar el máximo en el campo, el único sitio donde he hablado durante estos 12 años, en el primer equipo", agregó.

"Gracias a la afición por su apoyo en los buenos momentos, pero sobre todo en los malos, siempre habéis estado ahí; a todos los entrenadores que he tenido, de todos he aprendido cosas positivas que me han hecho mejor jugador y persona; a los empleados del club, que hacéis que nuestro día a día sea inmejorable. Me llevo amigos de verdad, con los que te irías a la guerra. Son muchos años dentro de un vestuario, os voy a echar de menos en el día a día, pero nos seguiremos viendo siempre", concluyó Susaeta.