Tchouaméni: "La gente habla mucho, pero no hubo ninguna pelea entre Valverde y yo"

El centrocampista francés del Real Madrid Aurélien Tchouaméni, durante un entrenamiento en Valdebebas. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista francés del Real Madrid Aurélien Tchouaméni aseguró que "no hubo ninguna pelea" entre su compañero Fede Valverde y él el pasado mes de mayo, y criticó que "la gente habla mucho", aunque sí reconoció que "hubo algo feo".

"La gente habla mucho, pero no hubo ninguna pelea entre Valverde y yo. Es verdad que en el vestuario pasan cosas, pero nunca nos peleamos", sostuvo el mediocentro galo en el programa 'The Bridge'.

El Real Madrid multó con medio millón de euros al francés y al uruguayo por un incidente entre ambos el pasado mes de mayo, después de abrir a los futbolistas un expediente disciplinario por el tenso enfrentamiento como continuación de una pelea el día anterior. El ambiente caldeado en Valdebebas terminó de explotar y Valverde incluso terminó en el hospital al parecer por un golpe de Tchouaméni, aunque el capitán lo negó posteriormente en sus redes sociales.

"En un vestuario hay indirectas y cosas así, pero nunca me pegué con Valverde. Es verdad que hubo algo feo", dijo el francés, que además dejó claro que no hay problemas con el uruguayo. "Si hoy entras al vestuario, podrás ver que Valverde y yo estamos bien, no hay ningún problema entre los dos", zanjó.