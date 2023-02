Tebas, sobre el 'caso Negreira': "Se tiene que aclarar, hay indicios muy graves"

"No sé si ha afectado o no a los resultados, intentarlo ya está penado"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, explicó este viernes que el destapado 'caso Negreira' está "haciendo mucho daño al fútbol", con unas "facturas", "conceptos" y, en definitiva, "indicios" de que "algo no está bien", por lo que dejó claro que la patronal perseguirá que se aclare todo dejando trabajar a la Fiscalía.

"En LaLiga hemos considerado que si actualmente tuviésemos que poner una denuncia en el ámbito penal, entorpeceríamos la investigación de la Fiscalía. Se retrasaría mucho para aclarar lo que ha pasado en el caso Negreira", dijo Tebas en una rueda de prensa en Barcelona para tratar casi en exclusiva el tema.

El miércoles se conoció que la Fiscalía investiga si el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) Enríquez Negreira recibió pagos del FC Barcelona por asesorar al club azulgrana mientras ejercía su cargo, mientras siguen apareciendo facturas y documentación que multiplican los "indicios".

"Son una serie de pagos, por unas cuantías que no está claro. No sé si ha afectado o no a los resultados de los partidos, pero como presidente de LaLiga no me gusta, ni las facturas ni los pagos. LaLiga no puede estar pasiva ante los indicios de que algo no está bien. Intentarlo ya está penado, no hace falta que se consigan los resultados. Los indicios de facturas, los conceptos, para que los árbitros sean neutrales, no es lo suyo en un juego limpio de una competición. Es extraño, se tiene que aclarar", apuntó.

Lo primero en lo que insistió Tebas fue en que en el ámbito deportivo, el caso habría prescrito, aunque al final de la rueda dejó abierta esa posibilidad desde lo penal. "No especularía con ese tema. Queremos saber todo en 90 minutos, como un partido. El mundo de la investigación judicial es largo, vamos a ver primero si la Fiscalía considera que hay delito", afirmó.

"He dicho y digo que en la disciplina deportiva el caso Negreira, lo que sabemos, es una irregularidad que está prescrito. Ninguna entidad deportiva, ni LaLiga ni la Federación, tenemos potestad para iniciar investigaciones para una sanción deportiva porque está prescrito. Si lo hubiésemos sabido, las noticias de hoy, hubiéramos abierto un expediente", explicó.

Por ello, Tebas recordó que LaLiga no es parte para poder personarse, pero insistió que, como han hecho con otros muchos casos, estará detrás para que se aclare todo. "Después de lo que se ha sabido, si no hubiese investigación por la Fiscalía estaríamos iniciando un proceso de investigación por las facturas, las declaraciones, el burofax. Hay indicios, no hay delito todavía, que se deberían investigar en cualquier ámbito", comentó.

El presidente de la patronal apuntó además que no ha hablado ni con Joan Laporta ni con los anteriores presidentes del Barça. "No he hablado con ellos, me pueden llamar. Se tiene que aclarar en la Fiscalía de Barcelona. Todo lo que hay encima de la mesa no nos gusta en absoluto. Si alguno de esos presidentes tiene que aclarar algo tendrá que ir a la Fiscalía", afirmó.

Por otro lado, Tebas no descartó que el Barça haya sido víctima de una estafa por parte de Negreira, aunque también lo dejó en duda por la continuidad en el tiempo del caso y porque ya son todos "mayorcitos". "Podría ser, que haya sido estafado el Barça. He visto de todo, gente que cobraba de los dos clubes. Todos somos mayorcitos también y tantos años en la creencia también sería sorprendente", afirmó.

"Creo a esos árbitros que han dicho que el papel de Negreira era testimonial, sería la versión de que vendía humo y los ingenuos de los directivos del Barça han caído en la trama. Todo es muy sorprendente pero muy grave. Está haciendo mucho daño al fútbol español. Si llega a un juzgado ahí estará LaLiga como acusación para averiguar lo que ha pasado, si el Barça ha sido estafado o si ha interferido para que tenga sus consecuencias", dijo.

Por otro lado, Tebas fue preguntado por la versión del presidente del Barça, Joan Laporta, de una conspiración o un oportunismo de estas informaciones coincidiendo con el buen momento deportivo del equipo azulgrana. "La Fiscalía está investigando por la Agencia Tributaria, es la que ha llamado a declarar. No es un tema de nadie, ni conspiración. Otra cosa es el ruido mediático, quien pone más carne en el asador. Detrás de todo no hay ninguna conspiración de Madrid, los hechos son objetivos, están en Fiscalía", apuntó.

"Es muy complicado que en el mundo arbitral haya acusaciones de árbitros. En el caso de la Juventus no fue por árbitros que tomaron decisiones, fue porque se influía en la decisión del nombramiento del árbitro. Los clubes tienen asesores árbitros, pero no que estén en activo en el Comité Técnico de Árbitros, hubiese actuado porque es un conflicto de intereses", afirmó.