Tebas celebra la entrada de Pitchwise en el Valencia CF y subraya que valora a la LaLiga "como atractiva y sostenible"

Archivo - Javier Tebas, presidente de LaLiga - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, celebró la "noticia muy positiva" de la entrada del consorcio 'Pitchwise Holdings' en el accionariado del Valencia CF, algo que acredita "el gran trabajo" que lleva realizando el club en los últimos años y que vuelve a situar a la competición española como "atractiva y sostenible económicamente para la gran inversión internacional a largo plazo".

El conjunto 'che' anunció este viernes que 'Pitchwise Holdings' ha comprado acciones a 'Meriton Holding' para tener "una participación minoritaria significativa", el 42 por ciento, y para "aportar nueva inversión directa" a la entidad, a la que inyectará 100 millones de euros.

"Es una noticia muy positiva para el Valencia CF y también para toda la ciudad de Valencia. Esta alianza no solo aporta capital, sino que incorpora socios con una enorme experiencia en gestión deportiva e inversores de primer nivel mundial", remarcó Tebas en declaraciones facilitadas por LaLiga.

El dirigente recordó que esta operación, "que valora al club en 1.250 millones de euros y supone la entrada con un 42 por ciento del capital, refleja la fortaleza y el potencial de todos los activos del Valencia CF, desde sus equipos masculino y femenino hasta el nuevo estadio".

Del mismo modo, lo ve como "un paso decisivo en el relevo liderado por Kiat Lim, que continuará como presidente mientras Meriton mantiene la participación mayoritaria". "Desde que asumió la presidencia en 2025, ha conseguido asegurar la financiación del Nou Mestalla y ahora incorpora socios de máximo prestigio internacional", subrayó.

Para Tebas, es "importante destacar que inversores de este nivel no sólo confíen en el Valencia CF, sino que decidan invertir en clubes de LaLiga". "Esta operación, en la línea de los últimos movimientos accionariales que estamos viendo, no hace sino acreditar el gran trabajo realizado en el Valencia CF en los últimos años y vuelve a poner en valor a LaLiga como una competición atractiva y sostenible económicamente para la gran inversión internacional a largo plazo", sentenció.