Tebas: "Creo que al Real Madrid le iría mejor ante el PSG si jugara Neymar"

Publicado 05/03/2018 20:36:49 CET

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, declaró, en relación al encuentro de este martes (20.45 horas) de vuelta de la Liga de Campeones entre París Saint-Germain y Real Madrid, que al equipo blanco le iría "mejor" si este martes el brasileño Neymar fuera de la partida en el conjunto de Unai Emery y, además, dio como favorito a los hombres de Zinédine Zidane para superar la eliminatoria.

"Pienso que le iría mejor al Madrid si jugase Neymar. Al Barcelona le han quitado a Neymar y está jugando mejor. Como dijo Zidane, en el fútbol no hay que alegrarse de las desgracias de los demás y el Madrid hubiese preferido jugar con Neymar", afirmó ante los medios.

Tebas apostó por el equipo de Zidane para pasar a cuartos de final. "Creo que va a pasar el Real Madrid, pero no va a ser fácil. El PSG tiene uno de los mejores equipos de Europa y no será un paseo para el Madrid, será complicado. Esperemos que el Real Madrid, con la calidad y motivación que llevan, pasen la eliminatoria, pero no hay que ir confiados", señaló.

Sobre el conjunto parisino, el presidente se expresó respecto a la relación del club con sus ultras. "Me parece mal. No los conozco excesivamente pero no se puede tener relación con grupos que pueden generar violencia. Siempre se dice que se controlan pero algún día no se controlan", indicó.

En este sentido, Tebas habló sobre los últimos incidentes con grupos radicales incluidos. "Se han dado algunas circunstancias, sobre todo en una competición que no es nuestra con los altercados en el partido entre el Athletic y el Spartak de Moscú y esperemos que esto se acabe. Nosotros seguimos peleando, este fin de semana hubo jornada de Liga y salvo algún incidente en LaLiga 123 que ocurrió en Alcorcón muy minoritario, seguimos trabajando y controlando este fenómeno sin ceder", comentó.

Sobre el campeonato doméstico y, a pesar de la victoria del FC Barcelona ante el Atlético, Tebas insistió en que la Liga no está sentenciada. "Quedan muchos partidos todavía para finalizar el campeonato y vamos a ver lo que pasa. No la veo decidida, quedan numerosos clubes por pasar aún por el Camp Nou y quedan partidos fueras que también son complicados. El otro día el Barça empató en Las Palmas y el Atlético de Madrid, a pesar del resultado contra el Barcelona está a un gran nivel. En el Barcelona-Atlético hicimos récord de audiencia, casi como en los Clásicos, añadió.

El presidente de LaLiga destacó el buen partido del colegiado extremeño Jesús Gil Manzano. "No pude ver el partido y no si no se habló mucho del árbitro es que lo hizo bien. Creo que vamos a ir mejorando la calidad y con el VAR, como dijo Gianni Infantino, vamos a llegar al 99% de acierto, así que bien por Gil Manzano y bien por el VAR que va a llegar la temporada que viene", manifestó.

Además, restó importancia a las críticas del barcelonismo por el horario del choque ante el conjunto de Diego Pablo Simeone. "No le doy importancia, que jueguen jueves y domingos les pasa a todos los equipos españoles que jueguen la Europa League igual que cuando se juega jornada entre semana y luego de nuevo el domingo. A veces hay que pensar que en LaLiga hay más equipos y no solamente ellos, le ha pasado a muchos clubes más y les va a tocar a más", agregó.

En relación a la reciente gala de los premios 'Oscar', Tebas, haciendo un símil futbolístico, eligió a Aritz Aduriz para recibirlo. "Este año yo el Óscar se lo daría a él por el gesto que tuvo tan serio cuando en una jugada, el público se creía que era penalti y él levantó la mano y dijo que no había penalti", declaró.

El máximo mandatario de LaLiga reconoció no saber aún qué fecha tendrá el Atlético-Betis, que de jugarse el 22 de abril se disputaría un día después de la final de Copa entre Barcelona y Sevilla. "El horario para ese partido se sabrá cuando se sepan los de los otros partidos de la jornada. Ya he comentado todo lo que tenía que comentar respecto a ese partido, no puedo saber la fecha exacta como tampoco sé los de los otros encuentros salvo que se traslade al 9 de mayo que juegan los que están implicados en la final de la Copa del Rey", indicó.

El presidente quiso destacar también la repercusión del fútbol femenino esta temporada. "Llevamos tres años trabajando en el fútbol femenino para que tenga más repercusión y la está teniendo. No hay más que ver las cuotas de audiencia. En nuestro equipo de dirección, prácticamente el 50% de los empleados son mujeres. Hay un nivel muy bueno en las mujeres para dirigir el fútbol profesional", explicó.

Por último, Tebas también se pronunció sobre el fallecimiento del capitán de la Fiorentina Davide Astori el pasado domingo. "Hay que esperar a las causas de la muerte. En España hemos tenido dos desgracias en los últimos años. Nosotros trabajamos también en el tema de la salud y en el fútbol italiano también", sentenció.