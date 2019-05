Tebas: "Espero que Ceferin rectifique y retire el proyecto de la Superliga"

Publicado 17/05/2019 16:07:50 CET

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, instó a la UEFA y a la Asociación Europea de Clubes (ECA) a "retirar" el proyecto de la Superliga y confía en que el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, "rectifique" para no acabar con el exitoso modelo de la Liga de Campeones.

"Espero que Ceferin rectifique y cambie. Tiene que hacer caso de lo que están diciendo las ligas y federaciones como la francesa, inglesa y la italiana. Deben reflexionar y retirar el proyecto que se ha presentado", manifestó en el marco de la primera jornada del ISDE Sports Convention, el foro internacional del derecho deportivo que se celebra hasta este sábado en la nueva sede de Banco Santander en Madrid.

Acerca del apoyo del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y de la propia federación española de fútbol para combatir juntos el proyecto de la nueva Liga de Campeones, Javier Tebas dijo que no lo tiene por "desconocimiento de los efectos".

"Él (dijo en alusión a Rubiales) está en la línea de que se está hablando con todo el mundo. Tiene que haber un acuerdo entre todos. Espero que, en breve, tengamos más apoyo de la RFEF", indicó antes de entregarle a la tricampeona del mundo de boxeo Joana Pastrana el Premio de Mejor Deportista de Madrid del ISC.

En cambio, el presidente de la patronal de clubes consideró positivo que la posición de las Ligas grandes y pequeñas del viejo continente "es unánime" en contra de los proyectos de reforma de la ECA y la UEFA. "El riesgo es que lo han presentado ellas. El aspecto positivo es que ha habido una revolución en contra de lo que se está haciendo sin contar con el acuerdo de las ligas", indicó.

En este sentido, Tebas ha continuado con su ronda de contactos y reuniones por toda Europa con representantes de la Serie A italiana, la liga de Polonia para frenar un proyecto que "pone en riesgo el modelo del fútbol español".

"No estamos en contra de que se reforme, pero un proyecto que prescinde de un valor esencial que es que la competición nacional sea la previa a la competición Europea ... Queremos seguir con ese modelo de éxito con grandes competiciones nacionales que han hecho una gran Champions", subrayó.

No consideró una amenaza que cuatro clubes de la 'Premier League' se hayan clasificado para las finales de la Liga de Campeones y la Liga Europa. "Aquí somos muy buenos y malos de la noche a la mañana. Lo raro era que no hubiera clubes de la 'Premier' en las finales. Si analizamos cómo se han clasificado, tres lo han logrado de una forma épica. Ha venido bien hasta para el fútbol. No hay que decir que la 'Premier' sea más que LaLiga o la Bundesliga", destacó.

Asimismo, se ha declarado optimista sobre la renovación del convenio de coordinación con la RFEF, en cuyas dos últimas reuniones, con la mediación del CSD, no ha asistido. "Mi no presencia ayuda a los acuerdos. Sigue difícil, pero está más cerca que hace tres semanas. No hace falta estar presente para negociar. Si no estándolo ayudo a avanzar, prefiero no estar", dijo en tono irónico.