Tebas: "Espero que Lewandowski juegue en el FC Barcelona"

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que espera que la "próxima temporada" el delantero internacional polaco del Bayern de Múnich Robert Lewandowski "juegue en el FC Barcelona" y "haga un buen campeonato", un traspaso que sería posible con "esas palancas que ha activado", aunque no sabe "por qué cifra".

"Yo espero que la próxima temporada juegue en el FC Barcelona y haga un buen campeonato. Esperemos que esas palancas que el Barça ha activado le sirvan para poder traer a Lewandowski al fútbol español, porque es una leyenda del Bayern de Múnich y del fútbol europeo", declaró Tebas durante la presentación de 'Legends-The Home of Football', el que será el mayor museo del mundo del fútbol, y que estará instalado en el centro de Madrid.

Javier Tebas, que no quiso meterse en números porque no es "directivo del Barcelona", deseó el fichaje del polaco para que se una al elenco de estrellas de LaLiga "y que esa camiseta se la de a Marcelo Ordás" para añadirla al museo. "Lo que puedo decir es que si ejecutan y firman los acuerdos que allí aprobaron, Lewandowski podrá estar en el FC Barcelona. No sé por qué cifra", explicó.

El presidente de LaLiga trató de evitar entrar en un conflicto dialéctico sobre las declaraciones del portavoz de la RFEF, Javier Gómez Matallanas, sobre su persona, aunque sí defendió su trabajo. "Las gestiones son objetivas y ahí están los datos y los números, si Marcelo (Ordás) nos ha elegido para este proyecto es que no andamos mal", puntualizó.

"Este proyecto de Legends hace que las instituciones estén por encima de las personas y eso es lo que quiero destacar en este momento, nunca Tebas está por encima de LaLiga, nunca Infantino está por encima de la FIFA, nunca Rubiales está por encima de la RFEF, nunca Ceferin está por encima de la UEFA, esto es un proyecto del fútbol y para los aficionados al fútbol", concluyó.