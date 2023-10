Tebas: "La inteligencia artificial es esencial para ser competitivos"

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha afirmado este martes que la inteligencia artificial (IA) es "esencial para ser competitivos" como competición y que la entidad utiliza esta tecnología para "establecer horarios", contra "la piratería" y para la detección de "apuestas anómalas".

"En LaLiga llevamos más de 4 años utilizando la IA y tecnologías de este tipo para nuestro beneficio. Blackhole, Marauder, Tyche, o Mediacoach son algunas de las aplicaciones que usamos a diario en LaLiga para mejorar nuestra productividad y resultados. La Inteligencia Artificial es esencial para ser competitivos", ha dicho Javier Tebas durante la primera jornada de IA aplicada al deporte organizadas por LaLiga 'MEET LALIGA'.

Un encuentro organizado por LaLiga y SportBoost en el que se ha tratado la vinculación entre IA y deporte y cómo impactará en las compañías tecnológicas en los próximos años. Tebas e Iker Casillas, fundador de SportBoost, fueron los anfitriones del evento, con la presencia también de otros deportistas y responsables de clubes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, así como expertos en inteligencia artificial de compañías líderes como Repsol, Microsoft, Telefónica u OdiseIA.

Además, en el evento se han anunciado las cuatro startups ganadoras del concurso 'MEET LALIGA': Loopin, PlayHT, Turfcoach y Botslovers. Estas se impusieron a más de 110 'startups' que se presentaron al concurso, procedentes de 27 países diferentes.

"El objetivo del concurso era buscar captar soluciones tecnológicas que operen bajo modelos de inteligencia artificial (IA) generativa, que ayuden a optimizar procesos de productividad a nivel individual y colectivo; y soluciones que estén igualmente basadas en la IA y que contribuyan a mejorar la industria deportiva", destacó LaLiga.

Además, tuvieron lugar distintas mesas redondas en las que se ha analizado el papel de la inteligencia artificial aplicada al deporte y a las empresas vinculadas a la industria. Asimismo, se debatió sobre el futuro de esta rama de la tecnología y cuáles serán los beneficios y posibles riesgos que presenciaremos en los próximos años.

La primera mesa redonda, "I.A. en el deporte y presencia de deportistas en empresas de I.A.", ha estado protagonizada por los deportistas Almudena Cid, ex gimnasta olímpica; Chema Martínez, ex atleta olímpico; Pablo Fernández, nadador 6x Guinness World Record y fundador y presidente de CliBrAIn, Clicars, Clikalia y Clidrive y Jorge Lorenzo, ayudante de Sergio Scariolo en la selección española masculina de baloncesto y fundador de Basketouch Solutions Spain.

En el segundo panel, 'Estado del arte de la IA y futuro', han estado presentes expertos en Inteligencia Artificial de compañías nacionales e internacionales, Juanjo Casado, Chief Digital Officer & Chief Data Officer de Repsol; Richard Benjamins, Chief Responsible AI Officer and Head of AI for Society & Environment de Telefónica, Idoia Salazar, fundadora de OdiseIA y Almudena Fernández Tourné, AI Specialist de Microsoft. Juntos repasaron los retos pasados, actuales y futuros de la Inteligencia Artificial en nuestro país.

Finalmente, la mesa 'Casos de uso la I.A. y oportunidades' estuvo protagonizada por clubes de LaLiga. Así, participaron Imanol Eguskiza, Innovation & Venture Manager Barça Innovation Hub; Esteve Rodríguez, Head of Project Management Data Department Sevilla F.C.; Aitor Jiménez, Chief Strategy, Innovation and New Business officer Deportivo Alavés; y Alex Ugarrio, Atleti Lab Director and Deputy Director of Digital Development Atlético de Madrid.