Tebas, sobre Miami: "No me importa lo que opine el Real Madrid"

Publicado 05/10/2018 19:58:16 CET

El presidente de LaLiga apostaría 10.000 dólares a que el Girona-Barça se jugará en Miami

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que "no" le "importa" la opinión del Real Madrid si se negasen a jugar un partido de Liga en Estados Unidos y destacó que "a lo mejor" la entidad que preside Florentino Pérez "se ha apuntado a algo de populismo" en este aspecto.

"El Madrid dice una cosa en un sitio y en otro sitio, dice otra. Quién organiza el partido, que está con nosotros, es la empresa Relevant, que es la misma que hace los torneos de verano a los que va el Real Madrid. A lo mejor se ha apuntado a algo de populismo, pero no me importa lo que opine el Madrid porque esto es voluntario", dijo en una entrevista a la CNN.

Sobre la posibilidad de jugar la Liga Santander fuera de las fronteras españolas, Tebas dejó claro que el Girona-Barça de la segunda vuelta se disputará en Miami. "No apostaría un dólar, apostaría 10.000 a que se va a jugar. Conozco bien España, conozco bien el mundo del deporte, por lo tanto sabía que iba a haber tanto revuelo y no iba a ser fácil", indicó.

"Es un sector muy inmovilista. Otras cosas que hemos hecho nos ha costado, pero las hemos conseguido, por lo tanto, iremos a jugar a Miami casi seguro (...) dentro de nuestra estrategia hay un plan y el objetivo es estar el día 26 en Miami a las tres menos cuarto en el Hard Rock Stadium", añadió.

"Yo creo que los jugadores del Barcelona y del Girona quieren jugar en Miami. Ellos están contentos y se resolverá; es que no tiene sentido que no quieran jugar en Estados Unidos un partido oficial de Liga", manifestó Tebas tras ser preguntado por las críticas de la Asociación de Futbolistas Españoles y la Real Federación (RFEF), algo que considera una "estrategia común" de ambos organismos.

TEBAS EXPLICA EL ADIÓS DE CRISTIANO POR "TEMAS FISCALES"

Por último, preguntado por otras cuestiones, Tebas reconoció que "hace cinco años" le "preocupaba más" haber perdido a Cristiano Ronaldo y Neymar como jugadores de LaLiga, pero "hoy, sobre 10", le preocupa "un tres o un cuatro". "Hemos trabajado mucho la marca de LaLiga y estamos consiguiendo que nuestra Liga esté por encima incluso de nuestros jugadores y nuestros clubes", comentó.

"Me gustaría que ambos estuviesen aquí, igual que me gustaría que Mourinho entrenase a un equipo español o Guardiola, habría mucha expectación, pero sin ellos estamos muchísimo nivel. Que se hayan ido se ha debido a temas fiscales que han favorecido la salida de los jugadores y sobre esto tenemos que trabajar con el Gobierno y el Estado español para que no perdamos competitividad", finalizó.