Tebas: "No hemos estado al nivel, ha sido un fracaso deportivo"

Publicado 02/07/2018 15:48:32 CET

"No hay que matar el estilo, no sé si es el 'tiqui-taca', 'toque-taca' o el balón largo"

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, calificó de "fracaso deportivo" la eliminación de la selección española en los octavos de final del Mundial de Rusia y tildó de "precipitada" la destitución del entrenador nacional Julen Lopetegui, aunque, para él, no hay que "matar" el estilo del 'tiqui-taca' de 'la Roja'.

"Él (Rubiales) tendrá datos para opinar eso. Ayer fue un día muy triste para el fútbol español por las expectativas que teníamos y por lo que creemos todos del nivel que se tiene. Nunca se sabrá si ha influido la decisión de que continuara o no Lopetegui, pero tampoco es ventajismo pensar que esa decisión era precipatada. Sin juzgar la conducta o no del Real Madrid", dijo Tebas sobre si influyó en la eliminación el cese de Lopetegui.

Tras presidir, junto a la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, el acto de bienvenida de LaLiga a los clubes recién ascendidos a LaLiga Santander y LaLiga 1/2/3, Tebas argumentó la decisión de que el nuevo entrenador del Real Madrid debía de haberse sentado en el banquillo nacional en Rusia.

"Si alguien llevaba 20 partidos sin perder, lo lógico es que hubiera continuado. El Mundial es muy duro, pero uno sabe el elenco de jugadores que tiene la selección española. Cuando uno se enfrenta a estas competiciones puede pensar que uno o dos jugadores estén mal, pero no todos. España está muy por delamte de Rusia y de las otras selecciones, salvo Portugal", comentó.

En este sentido, no dudó en calificar como "fracaso" el papel de los de Fernando Hierro. "No hemos estado al nivel, eso es un fracaso deportivo. Hemos fracasado. Yo, si no cumplo con los objetivos, puedo hacer muchos esfuerzos aquí y me puedo ir con la conciencia tranquila, pero fracasando", comparó.

No obstante, para el presidente de la patronal de clubes "no se puede juzgar a ningún jugador por un Mundial", incluido el censurado portero del Manchester United David de Gea. "Ni a Hierro, ni la gestión de Rubiales. No sé cuántas veces hemos enterrado a Rafa Nadal cuando ha tenido un año malo. No tenemos que ser radicales. La federación tendrá que analizar las razones. El portero del Manchester United puede ser portero para cualquier selección", sentenció.

Respecto al posible relevo de Fernando Hierro como seleccionador, dijo que "hay muy buenos entrenadores". "Igual que se decidió que lo fuera Lopetegui, seguro que acertarán. Lo importante es mirar adelante, recuperar la moral. Son gente joven, hay superar este problema y que, en las próximas decisiones, se tenga clarividencia y no tomarlas en momentos calientes", señaló en alusión a la destitución de Lopetegui.

Así, reiteró que la decisión de prescindir de Lopetegui a tan sólo dos días del inicio del Mundial no fue acertada. "Si has estado dirigiendo una empresa dos años con resultados positivos y se ha anunciado que se va a otra empresa y analizas que no va a hacer daños a tu equipo de trabajo ... Pensó que iba a ser contraproducente con los jugadores. A mi ni me hubiese gustado cómo se produjo", analizó.

"HEMOS HABLADO DEMASIADO DEL ESTILO"

La cuestión no es, según Tebas, el estilo del juego de 'la Roja', que es innegociable. "No sé si será el estilo. Hemos hablado demasiado del estilo. Habrá que tener un estilo para ganar. No sé si el 'tiqui-taca', el 'toque-taca' o el balón largo. No hay que 'matar' el estilo, ni nada", manifestó.

Por otro lado, reiteró que "no es bueno" para LaLiga que se pudiera marchar del delantero portugués del Real Madrid. "Es uno de los dos mejores jugadores del mundo y quiero que juegue en la Liga española", destacó.